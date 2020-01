DIRETTA/ Giana Erminio Olbia (risultato 2-2) video streaming tv: pari di Ogunseye

DIRETTA GIANA ERMINIO OLBIA (2-2): PARI DI OGUNSEYE

Superata l’ora di gioco la diretta di Giana Erminio Olbia ci parla di un match sul risultato di 2-2. I padroni di casa erano andati in doppio vantaggio con Cortesi e Madonna, raggiunti da una splendida doppietta di Ogunseye. Il secondo gol è stato siglato dal numero 9, servito con un diagonale preciso di Giandonato. Gli ospiti avevano cambiato all’inizio della ripresa Cocco con Parigi, riuscendo ad alzare la rapidità della squadra soprattutto davanti. Dopo il gol del pareggio i padroni di casa hanno effettuato due sostituzioni con Perna e Pinto che hanno preso il posto di Mutton e Pedrini. Vedremo se questi due calciatori daranno il via per ritrovare il vantaggio in una gara che dopo venti minuti sembrava praticamente vinta. (agg. di Matteo Fantozzi)

OGUNSEYE LA RIAPRE

Siamo arrivati all’intervallo della diretta di Giana Erminio Olbia col risultato che è di 2-1. Al minuto 23 Madonna aveva raddoppiato dopo la rete di Cortesi in apertura. Sembrava tutto deciso quando al minuto 36 Ogunseye ha riaperto la partita. Ora ci sarà da giocare tutta la ripresa quando i padroni di casa avranno la possibilità di chiuderla e gli ospiti cercheranno invece di pareggiarla. Grande occasione ce l’ha avuta anche Giandonato che su calcio di punizione ha provato a impensierire il portiere avversario senza grandissime occasioni. Tra gli ospiti Manca ha preso il posto di Biancu e di certo questa è stata una grande perdita per i sardi che su di lui hanno costruito il loro centrocampo. (agg. di Matteo Fantozzi)

GOL DI CORTESI

La diretta di Giana Erminio Olbia arriva alla metà del primo tempo e il risultato è di 1-0. La gara è stata sbloccata al primo minuto grazie a Cortesi che poi si è fatto ammonire dopo l’esultanza. Il match dunque inizia in salita per i sardi che ora dovranno la forza e la determinazione per provare a reagire. Ecco le formazioni ufficiali: GIANA ERMINIO 4-3-1-2 – 1 Leoni; 29 Madonna, 4 Gambaretti, 24 Montesano, 3 Solerio; 6 Piccoli, 16 Maltese, 8 Pedrini; 30 Bellazzini; 28 Mutton, 26 Cortesi. A disposizione: 22 Marenco, 20 Capano, 33 Corti, 32 Dalla Bona, 11 Duguet, 19 Fumagalli, 31 Greselin, 2 Perico, 10 Perna, 7 Punto, 23 Sosio, 21 Zulli. OLBIA 3-5-2 – 6 Aresti; 3 La Rosa, 5 Gozzi, 14 Pisano; 18 Demarcus, 2 Mastino, 33 Biancu, 36 Giandonato, 7 Lella; 10 Cocco, 9 Ogunseye. A disposizione: 26 Crosta, 24 Belloni, 4 Dalla Bernardina, 17 Manca, 19 Parigi, 13 Pennington, 22 van der Want, 21 Verde, 27 Zugaro. (agg. di Matteo Fantozzi)

SI COMINCIA!

Mentre Giana Erminio Olbia è ormai imminente, possiamo ancora scoprire i numeri delle due formazioni di Serie C nel girone A alla vigilia della ventunesima giornata del campionato in corso. Scontro delicatissimo di bassa classifica fra la Giana Erminio ultima a quota 10 punti e l’Olbia penultima con i suoi 12 punti. Per i lombardi finora una sola vittoria, sette pareggi e undici sconfitte, i sardi invece hanno ottenuto due vittorie, sei pareggi e anche loro undici sconfitte. I numeri molto deludenti si ripercuotono anche sulla differenza reti, che per l’Olbia è pari a -18 e per la Giana Erminio addirittura tocca il -23. I gol segnati sono 17 per i sardi e 14 per i lombardi, mentre la Giana Erminio ha subito ben 37 reti e l’Olbia fa poco meglio, avendone incassati 35. Adesso però basta numeri e parole: a parlare sarà solamente il campo, Giana Erminio Olbia comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giana Erminio Olbia, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Città di Gorgonzola, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

I TESTA A TESTA

Eccoci alla diretta tra Giana Erminio e Olbia, match che si accenderà solo tra poche ore per la 21^ giornata della Serie C: è dunque il momento di prendere in esame anche lo storico che interessa i due club del girone A. I dati in nostro possesso però non sono ricchissimi: ad oggi infatti le due società si sono affrontate a viso aperto solo in 5 occasioni e dunque dal 2016 a oggi e solo per la terza serie del calcio italiano. Possiamo però aggiungere che nel complesso sono state due le vittorie della Giana Erminio in tale scontro e 3 i successi dell’Olbia: ancora nessun pareggio è arrivato tra i due club. Va poi detto che risale ovviamente al turno di andata del campionato in corso di Serie C l’ultimo testa a testa segnato tra Giana Erminio e Olbia: nella seconda giornata infatti ben ricordiamo del 2-1 in favore dei sardi, che vide la firma di La Rosa e Parigi e solo Pedrini andò a segno per gli ospiti. (agg Michela Colombo)

PRESENTAZIONE DEL MATCH

Giana Erminio Olbia, che sarà diretta dal signor Federico Fontani e si gioca alle ore 15:00 di domenica 12 gennaio presso il Comunale di Gorgonzola, sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone A. Lo 0-3 interno contro la Pro Patria prima della sosta è stato il terzo consecutivo per la Giana Erminio, ultimo in classifica con soli 10 punti ottenuti nel girone d’andata. Troppo poco per sperare in un cambio di passo con la salvezza al momento distante 9 punti, mentre l’Olbia penultima è avanti 2 lunghezze. E proprio i sardi saranno l’avversario di turno, prima della sosta l’Olbia ha interrotto una serie di 5 sconfitte consecutive contro la Juventus U23, pareggiando 1-1 in casa. Un passo in avanti per una squadra comunque ancora in grande difficoltà e a secco di vittorie dopo aver vinto le prime due sfide di campionato. Una di esse era proprio quella contro il Giana Erminio, 2-1 con reti di La Rosa e Parigi per i sardi. Il club di Gorgonzola dalla sua finora ha vinto solo una volta in campionato, con il 2-1 al Novara del 13 ottobre scorso. Sarà dunque già un vero spareggio salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO OLBIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Giana Erminio Olbia, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Città di Gorgonzola, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Il Giana Erminio allenato da Banchini sarà schierato con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Marenco; Madonna, Montesano, Gambaretti, Solerio; Pinto, Greselin, Serafini; Remedi; Perna, Cortesi. Risponderà l’Olbia allenata da Brevi con un 3-5-1-1 scelto come modulo di partenza e questo schieramento: Crosta; La Rosa, Gozzi, Pisano; Doratiotto, Lella, Muroni, Pennington, Pitzalis; Biancu; Cocco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.10 la vittoria in casa, a 3.20 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 3.45. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.00 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA