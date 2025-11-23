Diretta Giana Erminio Ospitaletto, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Gorgonzola per il quindicesimo turno di Serie C 2025/2026 girone A

DIRETTA GIANA ERMINIO OSPITALETTO (RISULTATO 1-0): LA DECIDE VITALE!

Inizia la ripresa tra Giana Erminio e Ospitaletto. Bertoli conclude e per poco non sigla. Rinvio errato di Sonzoni che per un soffio non serve il calciatore avversario. Akammadu ci prova di testa, la sfera colpisce il palo! Vitale! La sblocca la Giana Erminio! Cross in mezzo e tocco vincente! Palla in mezzo per Gobbi che non ci arriva per pochissimo. Termina il match. (agg. Umberto Tessier)

CI PROVA GABBIANI!

Inizia il match tra Giana Erminio e Ospitaletto. Lamesta sigla ma viene pescato in fuorigioco. Sonzogni esce fuori dall’area e libera. Gabbiani ci prova di potenza, la sfera non inquadra la porta. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

COME VEDERE LA DIRETTA GIANA ERMINIO OSPITALETTO? LE INFO STREAMING, VIDEO E TV

Si potrà vedere su Sky la diretta Giana Erminio Ospitaletto Franciacorta, anche sulla propria televisione per chi fosse abbonato. In alternativa usate l’app di Sky Go per seguirla invece in streaming. Lo stesso vale per gli iscritti a Now Tv.

SI GIOCA

Vediamo insieme la diretta di Giana Erminio Ospitaletto da un punto di vista matematico, il nostro obiettivo è capire chi tra queste due realtà riuscirà a portare a casa i tre punti in una sfida che ha il sapore di spettacolo e di visione di gioco. La Giana Erminio parte da una struttura rapida e disciplinata: 49% di possesso, 1,6 xG, 1,3 xA, e un volume offensivo che nasce per il 61% dalle fasce, con molti cross e rotazioni rapide. Difensivamente, però, concede qualcosa sulle palle inattive (36% dei gol subiti da piazzato).

L’Ospitaletto risponde con un calcio più diretto: 1,7 xG, 1,5 xGA, una media di 11,8 tiri e un possesso inferiore (46%) ma più verticale. Il 43% dei gol arriva nei primi tempi, grazie a ingressi rapidi e aggressivi nei 30 metri finali. Disciplina più equilibrata (2 ammonizioni), ma pressing più organizzato degli ospiti con 12 recuperi nella metà campo offensiva. Una partita che potrebbe svilupparsi a strappi: Giana per ampiezza, Ospitaletto per profondità. Detto questo via al commento live della diretta di Giana Erminio Ospitaletto, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

GIANA ERMINIO OSPITALETTO, TANTE SQUADRE IN POCHI PUNTI

La diretta Giana Erminio Ospitaletto ha ufficialmente inizio domenica 23 novembre 2025 dalle ore 17:30. Presso lo Stadio Città di Gorgonzola la compagine originaria della provincia di Milano se la vedrà contro una formazione proveniente da quella di Brescia in un derby lombardo valevole per la quindicesima giornata del girone A della Serie C 2025/2026.

La classifica è ancora molto corta e le due squadre impegnate in campo quest’oggi potrebbero infatti ritagliarsi un posto in zona playoff o al contempo finire invischiati in quella valida per la retrocessione nel prossimo futuro. I padroni di casa sono in dodicesima posizione con sedici punti, al pari dell’Albinoleffe che sta però davanti a loro.

I biancazzurri hanno pareggiato contro i Seriani un paio di turni fa ed arrivano dal netto successo esterno conquistato contro la Pergolettese per 3 a 0. Una vittoria potrebbe garantire ai Ragazzi della Martesana un bel salto in avanti tenendo anche conto che la Pro Vercelli, distante tre lunghezze, ha affrontato ieri l’Alcione Milano.

L’Ospitaletto Franciacorta è invece appena alle spalle degli uomini di mister Espinal al tredicesimo posto con quattordici punti. Gli orange devono stare bene attenti alle insegutrici considerando che ci sono ben quattro società a quota tredici ma sperano comunque nel sorpasso venendo dal pareggio senza reti contro l’Union Brescia.

DIRETTA GIANA ERMINIO OSPITALETTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Giana Erminio Ospitaletto Franciacorta: il tecnico Vinicio Espinal dovrebbe scegliere di schierare almeno in avvio Mazza, Colombara, Alborghetti, Ferri, Duca, Renda, Lamesta, Marotta, Ruffini, Capelli e Gabbiani nell’undici titolare. Mister Andrea Quaresmini punterà invece su Sonzogni, Regazzetti, Possenti, Nessi, Sinn, Guarneri, Gualandris, Panatti, Messaggi, Bertoli e Gobbi dall’inizio invece per gli ospiti.

DIRETTA GIANA ERMINIO OSPITALETTO, LE QUOTE

Le quote della diretta Giana Erminio Ospitaletto: andando a vedere i numeri indicati da Sisal per l’esito finale di questa partita possiamo notare che la Giana è favorita per il successo alla vigilia con il segno 1 pagato a 2.10. Il pareggio è il secondo punteggio più probabile con l’x quotato a 2.90 mentre l’eventuale trionfo degli ospiti è fissato a 3.60.