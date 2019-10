Diretta Giana Erminio Pergolettese/ Streaming video tv: incrocio salvezza (Serie C)

Giana Erminio Pergolettese verrà diretta dal signor Andrea Bordin, si gioca mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 18.30 presso lo stadio Città di Gorgonzola e sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone A. E’ praticamente già scontro a fondo classifica in questo derby lombardo che vede la Giana Erminio, penultima con il Lecco a quota 6 punti, precedere di 2 lunghezze la Pergolettese ultima a quota 4. La formazione cremasca è in crisi e perde in campionato da tre partite consecutive, avendo messo in fila sconfitte contro Renate, Carrarese e Siena, ed è soprattutto l’attacco il grande problema della squadra, con soli 3 gol realizzati in 10 partite. La Giana Erminio dopo la prima vittoria in casa contro il Novara sembra in ripresa ed è riuscita nell’ultima partita a muovere di nuovo la classifica pareggiando in casa della Pistoiese.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Giana Erminio Pergolettese, mercoledì 23 ottobre 2019, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali disponibili in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Elevensports trasmetterà in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro tramite la sua applicazione per gli abbonati che si collegheranno tramite smart tv, tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO PERGOLETTESE

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Giana Erminio Pergolettese, mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 18.30 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie C nel girone A, che si svolgerà in un turno infrasettimanale. I padroni di casa del Giana Erminio, guidati in panchina da Cesare Albé, schiereranno un 4-2-3-1: Marenco; Madonna, Pirola, Montesano, Perico; Piccoli, Maltese, Pinto; Remedi; Perna, Mutton. Risponderà la Pergolettese guidata in panchina da Matteo Contini schierata con un 3-5-2: Romboli; Lucenti, Canini, Coly; Fanti, Muchetti, Agnelli, Ferrari, Girgi; Ciccone, Malcore.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Giana Erminio e Pergolettese, l’agenzia Snai concede i favori del pronostico alla squadra di casa. Vittoria interna quotata 2.25, quota per l’eventuale pareggio fissata a 3.05 mentre la possibilità di un successo esterno viene quotata 3.15. Per quanto concerne i gol complessivamente realizzati nel corso del match dalle due squadre, quota per l’over 2.5 fissata a 2.25, mentre la quota per l’under 2.5 viene proposta a 1.55.



