Diretta Giana Erminio Piacenza/ Streaming video tv: delicato recupero (Serie C)

DIRETTA GIANA ERMINIO PIACENZA: SFIDA PER LA SALVEZZA

Giana Erminio Piacenza sarà diretta dal signor Eugenio Scarpa, e si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 25 novembre: siamo al Comunale di Gorgonzola per il recupero della nona giornata nel girone A della Serie C 2020-2021, ed è una partita delicata quella cui assisteremo. I punti in palio sono per la salvezza: orizzonte che era contemplato dai milanesi, che però nell’ultimo turno sono andati a vincere a Lucca e hanno ottenuto tre punti fondamentali per migliorare la loro classifica e staccarsi dalle ultime posizioni. Soffre invece il Piacenza, che negli anni scorsi abbiamo visto competitivo per la promozione arrivando anche a 30 minuti dalla vittoria nel girone: quest’anno le cose non girano, l’ultimo match giocato ha visto i lupi perdere ad Alessandria e ci sono solo due squadre alle loro spalle. Sarà importantissima allora la diretta di Giana Erminio Piacenza, della quale aspettiamo il calcio d’inizio; nel frattempo proviamo a fare qualche valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori nell’analisi più approfondita delle probabili formazioni.

DIRETTA GIANA ERMINIO PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Giana Erminio Piacenza: la partita non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione ma, come di consueto, ci si potrà rivolgere al portale Eleven Sports che fornisce tutte le gare del campionato di Serie C in diretta streaming video. Per accedere al servizio si potrà sottoscrivere un abbonamento oppure decidere, di volta in volta, di acquistare il singolo match ad un prezzo fissato all’inizio della stagione, e che rimarrà tale salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO PIACENZA

Cesare Albè conferma ovviamente il 3-5-2 per Giana Erminio Piacenza, e vista l’importanza della partita potrebbe anche fare poco turnover: spazio a Montesano, Bonalumi e Marchetti davanti a Zanellati, con Barazzetta e De Maria che cercano posto sugli esterni dove però i favoriti sono Rossini e Zugaro, così come Pinto dovrebbe giocare davanti alla difesa. Daniele Dalla Bona e Capano sono in ballottaggio con Finardi e Maltese per le mezzali; Perna sarà sicuramente titolare in attacco, probabilmente con il rientro di Carlo Ferrario dal primo minuto. Per Vincenzo Manzo sarà 4-1-4-1, modulo in cui Antonio Palma va a giocare davanti alla difesa (con l’alternativa Corbari) che sarà composta da Bruzzone e Battistini centrali a protezione di Vettorel, e da Simonetti e Renolfi sulle corsie. Avremo poi una linea di trequartisti nella quale Corradi e Pedone sono insidiati da D’Iglio e Ballarini, Gonzi e Lamesta saranno gli esterni (ma attenzione a Siani), Maritato invece si candida per prendere il posto di attaccante facendo scalare Galazzi in panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Giana Erminio Piacenza è stata quotata dall’agenzia Snai, dunque andiamo a vedere il pronostico per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,10 volte quanto messo sul piatto, per contro il valore posto sul segno 2 per il successo esterno ha un valore di 3,35 volte la vostra puntata. L’eventualità del pareggio, identificata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,25 volte la giocata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA