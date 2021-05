Diretta/ Giana Erminio Pistoiese (Serie C) streaming video tv: roulette russa

DIRETTA GIANA ERMINIO PISTOIESE: ALTA TENSIONE!

Giana Erminio Pistoiese, in diretta domenica 2 maggio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Roulette russa per la salvezza, un ultimo colpo in canna per gli orange che battendo la Giana si garantirebbe almeno la carta dei play off, evitando anche il pericolo della retrocessione diretta col Livorno che spinge ancora nelle retrovie, a 2 lunghezze di distanza.

Per la Giana però una vittoria significherebbe la salvezza diretta, visto che garantirebbe alla formazione di Gorgonzola più di 8 punti di vantaggio sulle inseguitrici, ovvero il minimo per disputare i play out. I lombardi sono reduci da 4 pareggi consecutivi, la Pistoiese ha invece perso le ultime 2: come ogni anno, l’ultima giornata in Serie C lascia spazio a calcoli complicati e la situazione sembra aperta a ogni sviluppo, ma questa sfida sarà una sorta di spareggio visto che entrambe le contendenti sono padrone del loro destino, con una vittoria che garantirebbe il massimo risultato raggiungibile.

DIRETTA GIANA ERMINIO PISTOIESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giana Erminio Pistoiese non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO PISTOIESE

Le probabili formazioni della sfida tra Giana Erminio e Pistoiese presso lo stadio Città di Gorgonzola. I padroni di casa allenati da Oscar Brevi scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Acerbis; Marchetti, Bonalumi, Montesano; Perico, Dalla Bona, Pinto, Palazzolo, Madonna; Corti, Ferrario. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giancarlo Riolfo con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Nordi; Baldan, Varga, Pezzi; Mazzarani, Spinozzi, Simonetti, Mal, Simonti; Valiani, Chinellato.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse dedicate a Giana Erminio Pistoiese dall’agenzia Snai. Per la vittoria interna viene proposta una quota di 1.60, per un eventuale pareggio la quota viene fissata a 3.75 mentre per quanto riguarda l’affermazione fuori casa la quota offerta da questo bookmaker è di 5.50.

