Diretta Giana Erminio Pro Patria/ Streaming video: crisi per i biancazzurri (Serie C)

Giana Erminio Pro Patria, diretta dall’arbitro Alberto Ruben Arena, è la sfida prevista domenica 15 dicembre 2019 alle ore 15.15 e che si disputerà presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. I padroni di casa non si aspettavano molto dall’ultimo match in casa del Monza schiacciasassi, capolista nel girone: tuttavia la situazione di classifica del club di Gorgonzola si sta facendo sempre più difficile, con una sola vittoria nelle prime 18 partite di campionato e con la Pergolettese terzultima che comincia ad essere lontana 5 lunghezze, anche se l’Olbia penultima è ancora distante solamente un punto. La Pro Patria a sua volta sembra meno brillante rispetto alla scorsa stagione e si trova ora a +3 dalla zona play out, sconfitta in casa contro il Novara dopo 4 pareggi consecutivi. Il Giana Erminio non vince dalla sfida interna del 13 ottobre scorso in casa proprio contro il Novara, curiosamente la stessa giornata in cui la Pro Patria ha ottenuto invece la sua ultima vittoria in trasferta, ottenuta sul campo dell’Olbia.

La diretta tv di Giana Erminio Pro Patria, match previsto domenica e che si disputerà presso lo stadio Città di Gorgonzola, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Giana Erminio Pro Patria, match previsto oggi e che si disputerà presso lo stadio Città di Gorgonzola, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Il Giana Erminio allenato da Cesare Albé schiererà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Marenco; Madonna, Montesano, Gambaretti, Solerio; Pinto, Greselin, Serafini; Remedi; Perna, Cortesi. Risponderà la Pro Patria guidata in panchina da Javorcic, che opterà su un 3-5-2 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: Mangano; Battistini, Lombardoni, Boffelli; Masetti, Colombo, Bertoni, Fietta, Galli; Le Noci, Mastroianni.

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 2.85, l’eventuale pareggio a una quota di 2.90 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 2.35. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.10 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.70.



