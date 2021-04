Diretta Giana Erminio Pro Patria/ Streaming video tv: bel derby lombardo (Serie C)

DIRETTA GIANA ERMINIO PRO PATRIA: TRA SALVEZZA E PLAY OFF

Giana Erminio Pro Patria, in diretta dallo stadio Città di Gorgonzola per la trentaseiesima giornata del girone A del campionato di Serie C, si disputerà questa sera, domenica 18 aprile 2021, con il fischio d’inizio in programma alle ore 20.30 per questo stuzzicante derby lombardo.

La diretta di Giana Erminio Pro Patria ci dice infatti che sia la formazione di Gorgonzola sia quella di Busto Arsizio stanno lottando per raggiungere obiettivi assai importanti: la Giana Erminio di mister Brevi arriva dal pareggio sul campo dell’Olbia e in generale da un periodo molto positivo che però ancora non basta per la salvezza, perché i milanesi hanno 39 punti e di conseguenza è ancora molto concreto per la Giana Erminio il rischio di dover passare dai playout per conquistare la salvezza.

Sull’altra parte abbiamo la Pro Patria di mister Javorcic che deve invece rialzarsi dalla sconfitta casalinga (1-3) contro il Novara: con 56 punti la partecipazione dei bustocchi ai playoff non è in discussione, ma si deve provare a raggiungere la migliore posizione possibile. Che cosa ci dirà in proposito Giana Erminio Pro Patria?

DIRETTA GIANA ERMINIO PRO PATRIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Giana Erminio Pro Patria sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento. Ricordiamo poi che ad ogni giornata c’è anche la diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO PRO PATRIA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Giana Erminio Pro Patria. I padroni di casa di mister Brevi potrebbero scendere in campo con questo modulo 3-5-2: Acerbis in porta e davanti a lui la retroguardia a tre formata da Marchetti, Bonalumi e Montesano; folto centrocampo a cinque per la Giana Erminio, che potrebbe vedere titolari da destra a sinistra Perico, Pinto, Dalla Bona, Madonna e Zugaro; infine Perna e Corti potrebbero formare la coppia d’attacco. Quanto alla Pro Patria, mister Javorcic potrebbe schierare gli ospiti secondo questo modulo 3-5-2: Greco in porta e davanti a lui i tre difensori Gatti, Lombardoni e Boffelli; nel folto centrocampo bustocco Le Noci, Galli, Bertoni, Brignoli e Pizzul, infine il tandem d’attacco della Pro Patria potrebbe essere composto dal primo minuto da Parker e Latte Lath.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Giana Erminio Pro Patria in base alle quote dell’agenzia Snai. I padroni di casa sono leggermente favoriti sulla carta, il segno 1 infatti è quotato a 2,65, mentre poi si sale di pochissimo a quota 2,80 sul segno 2 in caso di affermazione della Pro Patria e fino a quota 2,85 in caso di segno X per il pareggio – ma sono differenze davvero minime.



