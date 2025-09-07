Diretta Giana Erminio Pro Patria, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Gorgonzola per la terza giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA GIANA ERMINIO PRO PATRIA, ZERO VITTORIE FINORA

Si giocherà domenica 7 settembre 2025 dalle ore 17:30 la diretta Giana Erminio Pro Patria. Presso lo Stadio Città di Gorgonzola sta per tenersi un derby tutto lombardo fra due formazioni che sinora hanno rimediato solo sconfitte o pareggi in questo avvio della nuova stagione 2025/2026 appena cominciata e giunta ora alla sua terza giornata.

Video Inter U23 Pro Patria (2-2)/ Gol e highlights: non basta La Gumina, è parità! (Serie C, 31 agosto 2025)

Il campionato, sebbene alcune partite siano state riprogrammate, non si ferma nemmeno in concomitanza con gli impegni delle varie Nazionali ed in questo caso si affrontano delle squadre che hanno vissuto un percorso praticamente analogo sin dal primo impegno ufficiale. Sia la Giana che la Pro sono state appunto eliminate dalla Coppa Italia Serie C per mano dell’Atalanta U23 e, dopo i calci di rigore, dell’Alcione Milano.

DIRETTA/ Inter U23 Pro Patria (risultato finale 2-2): nerazzurri sciuponi e rimontati! (oggi 31 agosto 2025)

Una volta iniziata poi la regular season, i due club hanno ottenuti gli stessi risultati perdendo all’esordio fra le mura amiche contro il Trento e la Pro Vercelli. Adesso i biancazzurri sono reduci dal pareggio maturato per 1 a 1 contro il Renate, concretizzatosi soltanto al novantesimo minuto per colpa della rete messa a segno da Anelli.

I Tigrotti biancoblu hanno a loro volta chiuso in parità il loro incontro con la neonata Inter Under 23 rimontando però fuori casa non una ma ben due reti di scarto. Dopo la doppietta siglata da La Gumina per i nerazzuri nel primo tempo, la Pro ha infatti rialzato la testa risollevando l’esito del match con i gol firmati da Giudici e Mastroianni nel corso della ripresa.

DIRETTA/ Renate Giana Erminio (risultato finale 1-1): Anelli in rovesciata! (Serie C, 30 agosto 2025)

DIRETTA GIANA ERMINIO PRO PATRIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si potrà vedere in televisione sul canale Sky Sport 255 la diretta Giana Erminio Pro Patria. E’ appunto Sky a trasmettere in esclusiva il campionato di Serie C 2025/2026 che sponsorizza quest’anno in maniera ufficiale. In streaming l’appuntamento è anche in questo caso sull’applicazione Sky Go.

DIRETTA GIANA ERMINIO PRO PATRIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo 3-5-2 con Mazza fra i pali, Previtali, Piazza ed Alborghetti in difesa, Lamesta, Berretta, Occhipinti, Pinto e Ruffini a centrocampo mentre la coppia d’attacco sarà formata da Vitale e Capelli sembra essere quello maggiormente indicato per gli uomini di mister Vinicio Espinal nelle probabili formazioni della diretta Giana Erminio Pro Patria. Uno speculare 3-5-2 con Rovida, Aliata, Motolese e Viti nelle retrovie, Orfei, Ferri, Di Munno, Giudici e Renelus nel mezzo, Mastroianni ed Auci come due offensivo dovrebbe essere selezionato poi anche dal tecnico Leandro Greco se si parla invece degli ospiti.

PRONOSTICO E QUOTE

Verso il derby lombardo, non ci resta che curiosare anche tra le quote Snai per il pronostico sulla diretta Giana Erminio Pro Patria. La compagine di Gorgonzola, sfruttando il fattore campo, può essere favorita a quota 2,00. Non sono comunque da sottovalutare nemmeno le altre due ipotesi: il segno X è indicato a 2,95, un successo esterno bustocco varrebbe invece 3,65 volte la vostra puntata.