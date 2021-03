Diretta Giana Erminio Pro Sesto/ Streaming video tv: derby a Gorgonzola (Serie C)

DIRETTA GIANA ERMINIO PRO SESTO: PER LA SALVEZZA E NON SOLO

Giana Erminio Olbia sarà diretta dal signor Mario Saia, e si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 24 marzo: un altro infrasettimanale dedicato ai recuperi della Serie C 2020-2021, questo valido per la 25^ giornata nel girone A. La squadra di casa sta attraversando un buon momento: nel weekend è andata a vincere sul campo della Carrarese prendendosi tre punti fondamentali per la salvezza, anche se al momento dovrebbe ancora accontentarsi di giocare i playout sembra poter fare il salto di qualità.

Troviamo la Pro Sesto un poco più su in classifica, in crisi per un certo periodo ma comunque capace di pareggiare a Lecco: sono 5 i punti che la separano dai playoff, un traguardo che può essere ancora centrato. Sarà dunque interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Giana Erminio Pro Sesto, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA GIANA ERMINIO PRO SESTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giana Erminio Pro Sesto non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: tuttavia come sappiamo il sito Eleven Sports fornisce ormai da qualche anno tutte le partite del campionato di Serie C in diretta streaming video, e dunque potrete seguire anche questa attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, scegliendo se abbonarvi al portale per la stagione oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, che ha un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO PRO SESTO

Oscar Brevi affronta Giana Erminio Pro Sesto con il classico 5-3-2, che a dire il vero in fase di attacco diventa un 3-4-1-2: si alzano Barazzetta e De Maria che agiscono sugli esterni, andando ad affiancare Capano e Palazzolo mentre Daniele Dalla Bona si posiziona alle spalle dei due attaccanti che potrebbero essere Perna e Corti (ma occhio a Ferrario), dunque lasciando Benatti, Marchetti e Montesano a fare i centrali di difesa a protezione del portiere Zanellati. Per Francesco Parravicini il modulo è l’albero di Natale: Christian Maldini fa coppia con Giubilato davanti a Livieri, Pecorini e Parrinello possono essere i due laterali bassi che supportano un centrocampo nel quale Gattoni e Gualdi agiscono ai lati di Marchesi o Di Munno. I trequartisti potrebbero essere Scapuzzi e Cominetti, davanti a giocarsela con Mutton sono sia Bismark che Bocic che sostanzialmente partono alla pari con il collega di reparto, titolare domenica scorsa.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha previsto per Giana Erminio Pro Sesto ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 2,45 volte la somma puntata, contro il valore di 3,00 volte la posta che accompagna il segno 2 per il successo della squadra ospite. Il pareggio, che come sempre viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 2,95 volte l’importo investito con questo bookmaker.



