Diretta/ Giana Erminio Pro Sesto (risultato 0-0) streaming video tv: occasione! (Serie C, 28 ottobre 2023)

DIRETTA PERGOLETTESE LEGNAGO (RISULTATO LIVE 0-0): CHE OCCASIONE

Nella prima frazione dell’incontro di questa diretta di Pergolettese e Legnago, la partita è ancora in equilibrio con un risultato di 0-0. Tuttavia, un momento di particolare rilievo è stato l’occasione per Viario, che ha avuto la possibilità di sbloccare il punteggio.

Video/ Pro Sesto Virtus Verona (0-1) gol e highlights: rete da corner di Metlika! (Serie C, 24 ottobre 2023)

In un periodo iniziale in cui entrambe le squadre cercano di prendere il controllo del gioco, Viario è riuscito a creare un’opportunità da gol. Attraverso una rapida azione o un’azione individuale, Viario si è trovato in una posizione promettente per segnare. Tuttavia, la conclusione è stata respinta dalla difesa avversaria o bloccata dal portiere, mantenendo così il risultato sullo 0-0. La partita promette di essere intensa, con entrambe le squadre che cercano di capitalizzare sulle eventuali opportunità. (agg. Gianmarco Mannara)

Video/ Giana Erminio Albinoleffe (0-0) gol e highlights: poche le emozioni, pari giusto (24 ottobre 2023)

DIRETTA GIANA ERMINIO PRO SESTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Giana Erminio Pro Sesto vede le due formazioni affrontarsi per la sesta volta all’interno della propria storia calcistica. L’ago della bilancia pende dalle parti della squadra di casa che ha ottenuto ben tre successi su 5 nei confronti degli avversari. La prima sfida giocata tra queste due formazioni è stata nel 2020 con il successo da parte del Pro Sesto con risultato di 1-0. Seconda sfida che invece ha portato il successo del Giana Erminio che si ripete con lo stesso risultato anche nella terza partita giocata.

DIRETTA/ Giana Erminio Albinoleffe (risultato finale 0-0): reti bianche (Serie C, 24 ottobre 2023)

Ad andare in gol rispettivamente Madonna e Corti. La quarta sfida è l’unica terminata con il risultato di pareggio. Al gol iniziale realizzato dal Pro Sesto con Grandi, risponde l’esperto difensore Perico. L’ultima sfida in ordine cronologico giocata tra queste due formazioni è quella del 3 ottobre. Il risultato fu di 1-3 con vittoria da parte del Giana Erminio. I gol sono stati realizzati da Barzotti, Verde e Messaggi. (Marco Genduso)

GIANA ERMINIO PRO SESTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Giana Erminio Pro Sesto sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Giana Erminio Pro Sesto sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

SI GIOCA A GORGONZOLA

La diretta Giana Erminio Pro Sesto, in programma sabato 28 ottobre alle ore 18:30, racconta la sfida di due squadre che non hanno cominciato nei migliore dei modi questa stagione. Naturalmente c’è di peggio, ma entrambe dovranno rialzare la china il prima possibile per evitare di finire in guai peggiori. Tra le due la Giana Erminio è quella che in realtà si è già mossa nelle ultime settimane per recuperare punti, come dimostrano le vittorie contro Legnago e Lumezzane.

La Pro Sesto invece è in un periodo di crisi che dura da inizio ottobre: tre sconfitte, tra cui una proprio contro la Giana Erminio in Coppa Italia Serie C, e due pareggi per un totale di appena due punti nelle ultime quattro di campionato. Il successo manca infatti dal 2-0 esterno sul campo dell’Alessandria del 29 settembre. La classifica vede la Pro Sesto al 17esimo posto con 9 punti, due in meno della Giana.

GIANA ERMINIO PRO SESTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Giana Erminio Pro Sesto vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Zecchi, difesa con Caferri, Previtali, Piazza e Groppelli. In mediana Franzoni e Pinto mentre sulla trequarti troviamo Lamestra, Barzotti e Fumagalli. Unica punta Fall.

Risposta della Pro Sesto con il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Botti, terzetto arretrato con Marianucci, Barranca e Mapelli. Toninelli e Maurizii larghi mentre Gattoni e Palazza riempiranno il centrocampo. Sala e Sereni agiranno alle spalle di Bruschi.

GIANA ERMINIO PRO SESTO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote delle scommesse di Giana Erminio Pro Sesto danno per favorita la squadra di casa a 1.89. Il segno X è dato a 3.20 mentre il 2 fisso a 3.90.

Sempre secondo sisal, l’Over 2.5 ovvero almeno tre gol realizzati da entrambe le squadre è offerto a 2.20 contro l’1.57 del segno opposto. Il Gol è a 1.97 invece, a differenza dell’1.74 del No Gol.











© RIPRODUZIONE RISERVATA