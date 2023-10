DIRETTA/ Giana Erminio Pro Vercelli video streaming tv: equilibrio nei precedenti (Serie C, 15 ottobre 2023)

DIRETTA GIANA ERMINIO PRO VERCELLI: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Giana Erminio Pro Vercelli presenta ben 7 incontri tra queste due formazioni. Seguendo lo storico di questo match si notano ben tre successi da parte della Pro Vercelli; una vittoria per il Giana Erminio mentre è terminata in tre occasioni col risultato di pareggio. La prima sfida tra queste due squadre è stata giocata nel 2015, si trattava di un’amichevole precampionato giocata il 29 luglio alle 20:30. Successo per il Giana Erminio. La prima gara ufficiale giocata tra queste due formazioni risulta essere quella del 2019 terminata con il risultato di 1-1.

VIDEO/ Pro Vercelli Vicenza (risultato 1-0) gol e highlights. Basta Nepi al 1'! (Serie C, 10 ottobre 2023)

La sfida da segnalare è decisamente quella giocata nel novembre 2020. Pro Vercelli che ebbe la meglio con il risultato di 4-0. Doppietta di uno scatenato Comi, ancora oggi calciatore dei piemontesi. Nel 2021 lo stesso Comi colpì ancora il Giana Erminio: prima con una pregevole doppietta e poi con la rete decisiva per il 2-1 finale. Ultima sfida in ordine cronologico che è terminata con il risultato di 1-1, ad andare in gol ancora una volta l’attaccante Comi. Ad oggi con cinque reti segnate risulta essere il miglior marcatore all’interno di questa sfida tra Giana Erminio e Pro Vercelli. (Marco Genduso)

Diretta/ Pro Vercelli Vicenza (risultato finale 1-0): Laezza manca il pari! (Serie C, 9 ottobre 2023)

GIANA ERMINIO PRO VERCELLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giana Erminio Pro Vercelli sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Giana Erminio Pro Vercelli in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

GIANA ERMINIO PRO VERCELLI: SQUADRE IN SALUTE

La diretta Giana Erminio Pro Vercelli, in programma domenica 15 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Comunale” di Gorgonzola, sarà un match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C, girone A. Sarà una sfida tutta da seguire tra due formazioni in salute: i nero-azzurri, infatti, arrivano a questa sfida dopo aver espugnato di misura il terreno di gioco del Legnago Salus. I bianconeri piemontesi, invece, si presentano al match forti del successo di misura ottenuto contro il Vicenza.

Video/ Legnago Salus Giana Erminio (1-2) gol e highlights: decide Fall (7 ottobre 2023)

GIANA ERMINIO PRO VERCELLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Giana Erminio Pro Vercelli, sfida in programma domenica 15 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Comunale” di Gorgonzola. I padroni di casa allenati da mister Andrea Chiappella punteranno sul consueto 3-5-2 dove potrebbe trovare spazio in avanti Fall, in rete nell’ultimo turno. Sulle corsie laterali Caferri e Groppelli. Per i bianconeri ospiti, invece, Andrea Dossena dovrebbe rinunciare a Santoro, uscito malconcio dall’ultima sfida. Nel tridente potrebbe ritrovare spazio il giovane Condello.

GIANA ERMINIO PRO VERCELLI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Giana Erminio Pro Vercelli danno per favorita la squadra bianconera con il segno 2 proposto a 1.90. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dell’undici di Gorgonzola è dato a 2.80 mentre il pareggio si gioca a 3.15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA