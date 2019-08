Diretta Giana Erminio Renate/ Streaming video tv: derby a Gorgonzola (Serie C)

Giana Erminio Renate verrà diretta dal signor Daniele Paterna, e si gioca alle ore 17:30 di domenica 25 agosto: al Comunale di Gorgonzola, per la prima giornata nel girone A della Serie C 2019-2020, va in scena un derby dell’hinterland milanese che è ormai diventato un classico nel panorama della terza divisione. Entrambe le squadre hanno cambiato gruppo rispetto all’ultimo anno: erano già state avversarie nel campionato concluso in primavera e hanno dovuto penare non poco per ottenere la salvezza senza passare dal playout, con i nerazzurri che hanno avuto un solo punto di vantaggio rispetto alla quota dello spareggio. Entrambe le società hanno confermato i loro allenatori: sia Riccardo Maspero che Aimo Diana erano stati i tecnici numero tre delle rispettive squadre, e hanno condotto in porto l’obiettivo guadagnando il diritto ad iniziare la stagione. Sarà dunque interessante stabilire se le due lombarde in campo oggi riusciranno a migliorare il loro percorso; tutte e due hanno avuto buone annate in Serie C e vogliono tornare a quel periodo. Aspettando la diretta di Giana Erminio Renate, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giana Erminio Renate non sarà disponibile: ancora una volta infatti il campionato di Serie C è un’esclusiva del portale elevensports.it, che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime stagioni. Si potrà seguire questa partita in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone: ci sarà inoltre la possibilità di abbonarsi al servizio con una sottoscrizione stagionale, oppure di volta in volta acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso (salvo eccezioni).

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO RENATE

Dovrebbe essere il 3-5-2 il modulo di Maspero per Giana Erminio Renate: rispetto alla vittoria di Lecco (in Coppa Italia Serie C), il tecnico potrebbe inserire Mutton in attacco al fianco di Perna, confermando invece un centrocampo con Piccoli e Remedi a supportare la regia di Pinto. Sulle corsie laterali Perico e Solerio sono in vantaggio su Sosio e Pedrini nel rispettivo ballottaggio; a protezione del portiere Leoni dovrebbero giocare Pirola, Gambaretti e Montesano. Il Renate affronta questo derby con modulo speculare: Galuppini (arrivato dal Parma) certo del posto in attacco, poi ballottaggio a tre tra Maritato, De Sena e Plescia per la seconda maglia. Grbac dovrebbe giocare come mezzala offensiva lasciando a Rada la cabina di regia, con Kabashi che agirebbe sull’altro interno; Satalino sarà il portiere, davanti a lui la linea difensiva composta da Possenti, Baniya e Magli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Giana Erminio Renate sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: padroni di casa favoriti all’interno di una situazione in equilibrio, il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 2,25 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 3,15 che è stato posto sul segno 2, da giocare per il successo esterno. Il segno X, che regola l’eventualità del pareggio, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,05 quanto avrete investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA