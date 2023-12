Diretta/ Giana Erminio Renate streaming video tv: ospiti avanti nei precedenti (Serie C, 16 dicembre 2023)

DIRETTA GIANA ERMINIO RENATE: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Giana Erminio Renate sta per iniziare in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le ultime 10 partite giocate tra queste due squadre. Il 70% delle volte a vincere è stato il Renate. Il restante 30 viene diviso tra il Giana Erminio ed il pareggio, rispettivamente 20 e 10. Tale partita segnalare c’è sicuramente quella giocata il 5 dicembre 2020 con vittoria della formazione oggi in trasferta con il pesante risultato di 4-0. Ad andare a segno Tommy Maistrello con una pregevole doppietta nel primo tempo. A chiudere la partita nella seconda frazione De Sena e Sorrentino.

Un’altra sfida degna di nota è sicuramente quello giocata il 28 Marzo 2021 con il successo interno del Giana Erminio con il risultato di 2-1. Calcio di rigore sbagliato da Galuppini e reti per la formazione di casa firmate da Corti e Perna. L’ultima partita giocata tra queste due formazioni risulta essere quella del 26 agosto 2023, durante le amichevoli precampionato. Risultato finale di 1-1 con le reti di Sorrentino e Franzoni. (Marco Genduso)

GIANA ERMINIO RENATE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Giana Erminio Renate sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Giana Erminio Renate in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PADRONI DI CASA FAVORITI

Giana Erminio Renate, in diretta sabato 16 dicembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio “Comunale” di Gorgonzola, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C, girone A. Le due compagini si stanno ben comportando in questa prima parte di stagione e la sfida odierna dirà qualcosa in più sulle loro reali ambizioni. I padroni di casa, infatti, nonostante la sconfitta di misura maturata contro la Triestina, stazionano al settimo posto in zona play-off. I nerazzurri ospiti, invece, hanno perso tre delle ultime cinque sfide ma ancora galleggiano fuori dalla zona play-out.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO RENATE

Le probabili formazioni della diretta Giana Erminio Renate, match che andrà in scena oggi alle ore 18.30. Per i padroni di casa mister Andrea Chiappella si affiderà al consueto 4-3-1-2 con Franzoni alle spalle di Fall e Fumagalli. In casa nerazzurra, invece, Massimo Pavanel punterà sul tridente composto da Rolando, Bianchimano e Procaccio.

GIANA ERMINIO RENATE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Giana Erminio Renate, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.

