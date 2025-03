Diretta Giana Erminio Rimini (risultato 0-0): si comincia!

Possiamo trovare un paio di precedenti per la diretta Giana Erminio Rimini, perché lombardi e romagnoli fecero parte dello stesso girone nel campionato di Serie C 2018-2019. Il bilancio è di perfetto equilibro, con un pareggio per 2-2 all’andata a Gorgonzola domenica 7 ottobre 2018 e un altro segno X anche al ritorno a Rimini, in quel caso per 0-0 sabato 2 febbraio 2019. Naturalmente dopo sei anni hanno solamente valore indicativo, però potrebbero ispirare l’idea di una finale equilibrata per questa Coppa Italia di Serie C.

La curiosità è che in ogni caso avremo un nome inedito nell’albo d’oro, dal momento che la diretta Giana Erminio Rimini (al termine della finale di ritorno) assegnerà il titolo a una di queste due società, che mai hanno vinto la manifestazione nel corso delle rispettive storie calcistiche. Negli ultimi anni avevano vinto sempre piazze blasonate come Padova, Vicenza e Catania, stavolta invece sarà una grande festa. Come andrà la prima sfida? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Giana Erminio Rimini, dove vedere la partita

La diretta Giana Erminio Rimini delle 20.30 potrà essere seguita da tutti i tifosi sintonizzandiosi sui canali Rai Sport, Sky Sport Calcio, o in diretta streaming video grazie a SkyGo, NowTv o RaiPlay.

Giana Erminio Rimini, il primo atto per il trofeo

La diretta Giana Erminio Rimini sarà valida per la partita d’andata della finale di Coppa Italia di Serie C il cui ritorno si giocherà l’8 di aprile, a sfidarsi saranno due squadre che hanno affidato a questo trofeo grande importanza negli obiettivi stagionali della società, i lombardi arrivano da un turno non semplice nel quale hanno sconfitta il Caldiero Terme grazie al 2-3 nella gara di ritorno mentre in campionato sono al settimo posto del girone A con 49 punti valevole per i playoff.

I romagnoli invece hanno raggiunto la finale dopo il netto 3-0 in casa contro il Trapani mentre in campionato sono noni nel girone B uno degli ultimi posti che garantisce la partecipazione ai playoff con 43 punti.

Giana Erminio Rimini, probabili formazioni

Per la diretta Giana Erminio Rimini dello Stadio Comunale Città di Gorgonzola i lombardi dovrebbero schierare il 5-3-2 del mister Andrea Chiappella con Mangiapoco in porta, De Maria e Caferri gli esterni bassi con Scaringi, Colombara e Previtali i difensori centrali a completare il reparto, Lamesta, Nichetti e Ballabio in mezzo al campo, Capelli e Tirelli la coppia d’attacco.

I romagnoli potrebbero essere messi in campo dal tecnico Antonio Busce con il 3-5-2 con Vitali tra i pali, Lepri, Gorelli e Megelaitis i tre difensori centrali, Cinquegrano e Falbo gli esterni con Conti, Langella e Piccoli a completare il centrocampo, reparto offensivo affidato alla coppia Gagliano e Ubaldi.

Diretta Giana Erminio Rimini, quote e pronostico

La diretta Giana Erminio Rimini è una gara difficile da prevedere in quanto le due squadre non hanno precedenti sfida a cui potersi affidare per decretare un favorito e le due formazioni non si conoscono troppo bene, l’importanza della partita poi potrebbe bloccare le due squadre che si giocherebbero il trofeo con la partita di ritorno.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse come Sisal, possiamo vedere che la squadra più probabile per la vittoria è la Giana Erminio con una quota di 2.20, la vittoria del Rimini invece è il risultato più difficile e quotato 3.15, poco più bassa la quota del pareggio data a 3.05.