Diretta Giana Erminio Sudtirol/ Streaming video tv: ospiti favoriti (Serie C)

DIRETTA GIANA ERMINIO SUDTIROL: OBIETTIVI DI CLASSIFICA OPPOSTI

La gara in diretta tra Giana Erminio Sudtirol vedrà in campo due squadre agli estremi opposti di classifica. La Giana Erminio occupa infatti la 18esima posizione, con 23 punti in 25 gare disputate. Nell’ultima di campionato, contro il Legnago, il club di Brevi ha ottenuto un punto con uno 0 a 0. Opposta la situazione del Sudtirol, che invece è primo in classifica con 63 punti messi a segno in 25 gare: 19 le sfide vinte, 6 quelle pareggiate e 0 quelle perse. Negli ultimi match di campionato, la squadra di Javorcic ha ottenuto 4 vittorie e un pareggio, con 3 punti nell’ultimo turno contro la Pro Vercelli nella 26esima giornata.

DIRETTA GIANA ERMINIO SUDTIROL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La Serie C scende in campo per la 27esima giornata con il girone A. Tra le gare in calendario anche la diretta tra Giana Erminio Südtirol, in programma in diretta oggi, mercoledì 16 febbraio alle ore 14.30. Dove sarà visibile la sfida, che si gioca al Comunale di Gorgonzola? La gara non andrà in onda su Sky Sport o in chiaro su Rai Sport. Gli appassionati potranno seguirla però su Eleven Sport, il canale dedicato proprio alla Serie C, con tutte le gare in esclusiva tra girone A, B e C. Sull’apposito canale si può stipulare un abbonamento mensile o acquistare il singolo evento. La gara sarà visibile anche in streaming video da smartphone o tablet, dispositivi che supportano appunto Eleven Sport.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO SUDTIROL

Giana Erminio Sudtirol dovrebbero scendere in campo con due moduli quasi speculari. 4-2-3-1 per i padroni di casa con Brevi, mentre i ragazzi di Javorcic dovrebbero giocare con il 4-3-2-1. Di seguito le probabili formazioni.

GIANA ERMINIO (4-2-3-1): Zanellati; Ferrari, Bonalumi, Magri, Magli; Acella, Panatti; Ferrari, Panatti; Vono, D’Ausilio, Corti; Tremolada. All. Brevi

SUDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Malomo, Zaro, Curto, Davì; Tait, Broh, HMaidat; Voltan, Galuppini; De Marchi. All. Javorcic

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Cosa dicono le quote relative alla sfida in diretta tra Giana Erminio Sudtirol? Chi è favorita e chi invece potrebbe essere la sorpresa del match? Le quote Eurobet vedono come assolutamente favorita la squadra ospite. Forte del primo posto in classifica, il Sudtirol sembra essere la candidata per i 3 punti. Il 2 è infatti quotato solamente a 1.45. La vittoria della Giana Erminio è invece data a 5.40. L’X, ovvero il pari, è quotato 3.45.

