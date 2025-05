DIRETTA GIANA ERMINIO TERNANA, L’ESORDIO DELLE FERE

Si comincia domenica 18 maggio 2025 alle ore 18:15 con la diretta Giana Erminio Ternana. Presso lo Stadio Comunale Città di Gorgonzola fa il suo esordio nei playoff anche la formazione allenata da mister Fabio Liverani, reduce dal secondo posto conquistato nel girone B alle spalle della Virtus Entella. Le Fere non sono state in grado di centrare la promozione diretta in Serie B nemmeno con l’esonero del tecnico Ignazio Abate a poche giornate dalla fine, dovendo invece adesso ripartire dai quarti di finale.

I padroni di casa hanno dovuto iniziare la propria rincorsa alla promozione nel campionato cadetto sin dal primo turno. I lombardi sono stati in grado fino a questo momento di eliminare formazioni del calibro di Virtus Verona, Renate e da ultima pure il Monopoli negli ottavi di finale della post season. Ricordiamo ancora una volta che la Giana aveva terminato la sua stagione al sesto posto nel girone A alle spalle dei nerazzurri e davanti al Trento con i suoi cinquantasette punti.

DIRETTA GIANA ERMINIO TERNANA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chiunque avesse il desiderio di guardare la diretta Giana Erminio Ternana avrà bisogno di iscriversi ad almeno una piattaforma tra Sky e Now. Entrambe infatti garantiranno la visione di questo playoff in streaming attraverso le rispettive applicazioni ma solo l’emittente satellitare passerà il match pure in televisione, precisamente sul canale Sky Sport 254.

GIANA ERMINIO TERNANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ragionando riguardo alle probabili formazioni della diretta Giana Erminio Ternana ci sentiamo di indicare il 3-5-2 con Mangiapoco, Alborghetti, Scaringi, Ferri, Caferri, Marotta, Lamesta, Nichetti, De Maria, Tirelli e Stuckler come soluzione adottata dal tecnico Chiappella al fine di cominciare la sfida con i suoi biancazzurri. Mister Fabio Liverani dovrebbe scegliere invece un’impostazione difensiva diversa e puntare quindi sul modulo 4-3-2-1 con Vannucchi, Casasola, Maestrelli, Capuano, De Boer, Tito, Damiani, Corradini, Brignola, Cicerelli e Cianci in avvio di gara.

DIRETTA GIANA ERMINIO TERNANA, LE QUOTE

I bookmakers sembrano suggerire i rossoverdi come possibili favoriti per l’esito finale della diretta Giana Erminio Ternana stando alle quote fornite nei giorni precedenti all’evento. Se prendiamo ad esempio in considerazione il parere di Sisal, allora possiamo evidenziare che la vittoria delle Fere viene pagata solo 2.50 mentre il successo dei padroni di casa è quotato a 3.00 dall’agenzia di scommesse. Una via di mezzo potrebbe essere rappresentata dal pareggio, considerando che il segno x è fissato a 2.90.