Diretta/ Giana Erminio Trento (risultato 1-1) streaming video tv: Fumagalli, pari! (3 dicembre 2023)

DIRETTA GIANA ERMINIO TRENTO (RISULTATO 1-1): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Lombardia la partita tra Giana Erminio e Trento è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è già di 1 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti guidati dal tecnico Tedino partono fortissimo riuscendo a passare in vantaggio subito al 3′ grazie alla rete messa a segno da Obaretin ma i padroni di casa allenati da mister Chiappella non rimangono a guardare e rispondono immediatamente trovando il gol del pareggio già al 5′ per merito di Fumagalli, sfruttando l’assist offertogli dal suo compagno Fall. Ecco le formazioni ufficiali: GIANA ERMINIO (4-2-3-1) – Zacchi; Caferri, Minotti, Piazza, Groppelli; Pinto, Marotta; Lamesta, Franzoni, Fumagalli; Fall. All.: Chiappella. TRENTO (4-3-3) – Pozzer; Frosinini, Ferri, Garcia Tena, Obaretin Nosa; Di Cosmo, Sangalli, Brevi; Anastia, Petrovic, Barison. All.: Tedino. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

GIANA ERMINIO TRENTO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Giana Erminio Trento sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Giana Erminio Trento sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Giana Erminio Trento evidenzia due squadre che si trovano in classifica rispettivamente al nono e ottavo posto dopo 15 giornate. Padroni di casa che hanno realizzato 23 gol in campionato, risultando essere il quarto attacco più prolifico ad oggi. Grande merito va dato sicuramente al duo formato da Fall e Fumagalli. Entrambi i calciatori dei padroni di casa hanno realizzato 7 gol in campionato, più della metà dell’intera squadra. Rimanendo sempre in tema marcatori bisogna evidenziare il grande momento di forma per il Trento da parte dell’attaccante croato Petrovic.

L’ex calciatore del Pontedera arriva al match dopo due gol consecutivi. Per lui in totale sono sei gol in campionato. Dal punto di vista dei gol subiti sorprende in negativo la formazione di casa. I gol subiti sono 24 risultando essere la terza difesa più battuta di questo campionato, peggio hanno fatto solamente Novara e Fiorenzuola rispettivamente con 25 e 29 gol presi. I gol subiti del Trento sono invece 16 contro i 15 realizzati, numeri che certificano la quadratura di questa formazione. (Marco Genduso)

GIANA ERMINIO TRENTO, SGAMBETTO DEI GIALLOBLU?

La diretta Giana Erminio Trento, in programma domenica 3 dicembre alle ore 18:30, racconta della 16esima giornata. I padroni di casa arrivano da tre vittorie consecutive: 4-0 alla Virtus Verona, 2-1 all’Alessandria e sempre 2-1 anche con il Fiorenzuola nell’ultimo turno di campionato. L’ultima sconfitta è dell’inizio dello scorso mese, il 7 novembre, sul campo del Padova per 3-0.

Il Trento invece ha interrotto la sua striscia positiva di due vittorie di fila per 1-0 contro Arzignano e Mantova avendo perso per 2-1 l’ultima gara casalinga contro l’Albinoleffe. Quei sei punti conquistati hanno però aiutato il Trento a superare proprio la Giana Erminio, avversario di questa giornata in trasferta a Gorgonzola.

GIANA ERMINIO TRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Giana Erminio Trento vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-3. In porta Zacchi, terzini Ferrante e Caferri con Minotti e Groppelli. A centrocampo invece spazio a Marotta, Franzoni e Lamesta. Tridente offensivo Barzotti, Fall e Fumagalli.

Anche il Trento userà lo stesso assetto tattico. Russo tra i pali, difesa composta da Frosinini, Ferri, Garcia Tena e Vaglica. Nella zona nevralgica del campo troveremo Di Cosmo a destra, Sangalli a sinistra e Suciu al centro. In attacco Attys, Anastasia e Petrovic.

GIANA ERMINIO TRENTO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Giana Erminio Trento danno per favorita la squadra di casa a 2.40. Secondo bet365, il pareggio è dato a 3.05 mentre il 2 fisso a 2.80.

