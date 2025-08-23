Diretta Giana Erminio Trento streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per il girone A di Serie C, 1^ giornata.

DIRETTA GIANA ERMINIO TRENTO (RISULTATO 0-0):

Alla fine della prima frazione di gioco le compagini di Giana Erminio e Trento sono da poco tornate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0. Il tempo scorre sul cronometro e gli ospiti impegnano Mazza con Dalmonte al 15′ ed al 17′. La chiamata all’FVS del 38′ da parte di mister Tabbiani non ha l’esito da lui sperato ed i padroni di casa vanno al tiro con Nelli che calcia alto intorno al 40′ mentre Ruffini manca lo specchio al 45’+1′. Il Trento spara infine largo di poco al 45’+3′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA GIANA ERMINIO TRENTO IN STREAMING VIDEO TV

Solo gli abbonati a Sky Sport potranno assistere in tv alla diretta Giana Erminio Trento, che in diretta streaming video verrà fornita dalla piattaforma Now Tv.

PRIME BATTUTE DI GARA

In Lombardia la partita tra Giana Erminio e Trento è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle prime battute dell’incontro i padroni di casa sostituiscono prematuramente per infortunio Ferri con Piazza già intorno al 13′. In precedenza l’arbitro aveva ammonito Lamesta al 7′ da una parte e Cappelletti al 4′ dall’altra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

A CACCIA DI CONFERME!

Con la diretta Giana Erminio Trento ci lanciamo verso una partita che, alle ore 18:00 di sabato 23 agosto, è valida per la prima giornata del girone A per la Serie C 2025-2026. Si affrontano due squadre che cercano conferma, ormai abituate a queste atmosfere e che l’anno scorso hanno ottenuto gli stessi punti.

Hanno chiuso a 57 punti nel girone A; qualificandosi per i playoff; se però il Trento ha perso subito (in casa) contro l’Atalanta U23, la Giana Erminio ha stupito superando i primi due turni e volando così alla fase nazionale, prendendosi anche i quarti di finale con il colpo di Monopoli e infine perdendo contro la Ternana.

Ecco allora perché si cercano conferme: il campionato scorso ci ha detto chiaramente come la diretta Giana Erminio Trento possa essere una partita in chiave playoff, ma la concorrenza non manca e ripetersi non sarà affatto semplice.

Nel corso delle settimane scopriremo quale sarà il destino delle due compagini, intanto di questa sfida diretta che tra poco ci farà compagnia bisogna ipotizzare gli schieramenti sul terreno di gioco perché tra poco l’arbitro fischierà il calcio d’inizio, dunque sfruttiamo questi minuti per dare uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO TRENTO

Il nuovo allenatore dei milanesi è Vinicio Espinal, che ha esordito perdendo nettamente in Coppa Italia Serie C – in casa; nella diretta Giana Erminio Trento può allora cambiare qualcosa, magari in difesa con Colombara stretto tra Alborghetti e Ruffini (con Mazza in porta) e un centrocampo nel quale Nelli o Berretta possono essere titolari, così Pala sulla sinistra e Vincenzo Vitale a destra mentre Pinto e Lamesta completano lo schieramento. Nel reparto avanzato se la giocano Lischetti e Gabbiani che ha fatto le onde con la Cremonese Primavera, i due sono in competizione con Renda e Akammadu.

Confermato invece Luca Tabbiani nel Trento, seconda stagione per l’allenatore che va in campo con un 4-3-3; probabile Tommasi in porta, davanti a lui Trainotti e Cappelletti e due terzini in Triacca e Maffei mentre abbiamo poi un centrocampo nel quale cerca spazio Mehic, e lo deve chiedere a Fossati o Aucelli con la possibile conferma di Giacomo Benedetti. Davanti sono in tanti: sulla carta Pellegrini-Ebone è il ballottaggio che riguarda il ruolo di centravanti, Dalmonte e Juan Manuel Cruz rischiano invece sulla pressione di Capone.