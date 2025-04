DIRETTA GIANA ERMINIO TRENTO, SCONTRO RAVVICINATO

Solamente quattro punti di differenza tra le due squadre in classifica. La diretta Giana Erminio Trento, in programma sabato 5 aprile 2025 alle ore 15:00, potrebbe cambiare improvvisamente la graduatoria del Gruppo A.

La Giana Erminio, dopo aver perso la finale d’andata contro il Rimini di Coppa Italia Serie C, non è riuscita a riscattarsi in campionato perdendo anche con il Lecco. L’ultima vittoria è quella del 22 marzo in casa con la Triestina.

Il Trento ha trovato ultimamente la strada giusta con ben tre vittorie in quattro partite vale a dire i successi con Virtus Verona in trasferta e Alcione Milano e Albinoleffe tra le mura amiche. L’unico ko è stato con la Feralpisalò.

DOVE VEDERE DIRETTA GIANA ERMINIO TRENTO, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Giana Erminio Trento l’unica soluzione è quella di abbonarsi al pacchetto Calcio di Sky. Invece per la diretta streaming potrete avvalervi dell’applicazione di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO TRENTO

La Giana Erminio si disporrà secondo il 3-4-3 con Mangiapoco in porta, difeso dal terzetto Alborghetti, Ferri e Previtali. A centrocampo spazio a Caferri, Marotta, Nichetti e De Maria a chiudere il reparto. Davanti Capelli, Stuckler e Tirelli.

Il Trento risponde con il modulo 4-3-3: Barlocco tra i pali, pacchetto arretrato composto da Maffei, Falasco, Barison e Vitturini. Nella zona nevralgica del campo ecco Di Cosmo, Aucelli e Giannotti mentre in attacco Disanto, Di Carmine e Anastasia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE GIANA ERMINIO TRENTO

Qual è la squadra favorita di oggi? La Giana Erminio è data a 2.37 contro i 3.05 del 2 fisso per il Trento e i 2.95 del pareggio. Gol a 2.02, No Gol a 1.65.

