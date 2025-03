DIRETTA GIANA ERMINIO TRIESTINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, non manca ormai molto all’inizio della diretta di Giana Erminio Triestina. Ma non è ancora purtroppo il momento di commentare la partita, perché manca ancora un po’ al fischio iniziale. In questo limbo quindi cerchiamo di vedere insieme qualche dato relativo alle statistiche pre match delle due compagini, in maniera tale da poter dare una favorita del pronostico. Cominciamo dai padroni di casa, squadra molto italiana dal punto di vista tattico perché abbiamo un blocco basso in difesa che si posiziona a circa 23 metri dalla porta che difende, mentre poi appena recupera il pallone abbiamo il 12% di azioni che comprendono almeno un cross progressivo.

Mentre invece la Triestina sfrutta un blocco simile per poter impostare l’azione dal basso, anche il portiere viene spesso chiamato in causa con almeno 35tocchi per partita. Anche se nelle ultime tre giornate hanno guadagnato solamente 4 punti. Basterà per portare a casa il risultato? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Giana Erminio Triestina, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Giana Erminio Triestina, come vedere la partita

Seguire la diretta Giana Erminio Triestina sarà possibile per tutti i tifosi e gli interessati che hanno sottoscritto in precedenza un abbonamento ai servizi di Sky Sport, la partita sarà poi trasmessa tramite i canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 252) o in alternativa sulle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv.

Punti importanti in palio

La diretta Giana Erminio Triestina andrà in scena allo Stadio Comunale Città di Gorgonzola per la 33° giornata del girone A di Serie C e a sfidarsi saranno due squadre in un buon momento della stagione ma che stanno lottando per obiettivi molto diversi avendo affrontato in questa annata alti e bassi, più o meno lunghi, i padroni di casa sono la squadra messa meglio in classifica, vogliono continuare a puntare ai playoff per sognare la promozione, occupano l’8° posto con 46 punti, gli ospiti invece stanno riuscendo ad uscire dalla zona playout ma non sono ancora riusciti del tutto nel loro obiettivo, sono al 16° posto con 33 punti.

La Giana Erminio arriva alla partita dopo la sconfitta 1-0 in casa dell’Arzignano mentre la Triestina ha vinto 1-0 in casa della Pro Patria.

Giana Erminio Triestina, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Giana Erminio Triestina delle 15.00 i padroni di casa dovrebbero essere messi in campo dal tecnico Andrea Chiappella con un 3-4-1-2 con Mangiapoco in porta, Previtali, Ferri e Scaringi i tre difensori centrali, Caferri e De Maria gli esterni con Nichetti e Pinto a completare il centrocampo, Stucker e Montipò coppia d’attacco supportati da Ballabio trequartista. Gli ospiti invece confermeranno il 4-3-1-2 dell’ultima partita del tecnico Attilio Tesser con Roos in porta, Tonetto e Jonsson gli esterni bassi con Silvestri e Frare difensori centrali a completare il reparto, Voca, Correia e Fiordilino in mezzo al campo, Cortinovis trequartista alle spalle di Strizzolo e Olivieri coppia d’attacco.

Quote Giana Erminio Triestina, possibile risultato finale

La diretta Giana Erminio Triestina è una sfida difficile da prevedere e che potrebbe regalare qualche sorpresa nel risultato finale, i padroni di casa sono la squadra messa meglio in classifica ma arrivano da una sconfitta che potrebbe rallentare il loro percorso in campionato ma che invece potrebbe favorire la squadra ospite che ha disperato bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione e che arriva da un’importante vittoria con una diretta avversaria per la salvezza e che potrebbe aver trovato nuove forze per la fine della stagione.

Secondo Sisal il risultato più probabile è il pareggio quotato a 1.91, la vittoria della Giana Erminio invece ha una quota di 2.88 mentre la vittoria della Triestina ha una quota pari a 4.00.