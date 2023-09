Diretta/ Giana Erminio Vicenza (risultato 0-2) video streaming: Rossi-Ronaldo! (Serie C, 10 settembre 2023)

DIRETTA GIANA ERMINIO VICENZA (RISULTATO 0-2): ROSSI-RONALDO!

Al 4′, Gerbi riesce a crossare al centro, ma il suo tentativo di conclusione al volo viene bloccato da Soncin, il portiere avversario. Al 10′, Spini cerca di mettere al centro un pallone per Capelli, il quale prova un tiro al volo, ma la palla termina alta sopra la traversa. Al 13′, Spini capitalizza un errore difensivo e tenta una conclusione, ma Soncin devia il tiro. Sulla ribattuta, il numero 20 ci riprova, ma ancora una volta Soncin è bravo a respingere, concedendo solo un calcio d’angolo. Al 17′, la squadra gialloblù reagisce con Bariti, il quale cerca di servire Figoli in area. Quest’ultimo tenta la conclusione, ma il suo tiro manca di precisione.

DIRETTA/ Vicenza Albinoleffe (risultato finale 0-0): reti inviolate (Serie C, 4 settembre 2023)

GIANA ERMINIO VICENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Giana Erminio Vicenza sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Giana Erminio Vicenza in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

Diretta/ Pro Patria Giana Erminio (risultato finale 1-2): Zacchi salva la Giana! (Serie C, 3 settembre 2023)

SI COMINCIA!

Prima dell’inizio della diretta del match Giana Erminio Vicenza, impegnate nel raggruppamento A di Serie C, soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Allo stadio “Comunale” di Gorgonzola le due compagini si sono scontrate in una sola occasione. Il match in questione risale al 29 dicembre 2018 e ha registrato il successo ospite di misura grazie alla marcatura realizzata da Maistrello nel secondo tempo.

Nella stessa stagione sportiva Giana Erminio e Vicenza si sono scontrate anche sul terreno dei biancorossi nel match valevole per la prima giornata del girone B. Risultato finale senza alcuna rete. Oggi, quindi, la terza sfida in assoluto tra le due compagini, la prima nel girone A di Serie C. (Giulio Halasz)

DIRETTA/ Feralpisalò Vicenza (risultato finale 2-1): non basta il gol di Laezza (Coppa Italia, 6 agosto 2023)

GIANA ERMINIO VICENZA: OSPITI IN CERCA DEL PRIMO ACUTO

Giana Erminio Vicenza, in diretta domenica 10 settembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio “Comunale” di Gorgonzola, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, girone A. La formazione di casa, dopo il successo di misura ottenuto sul terreno di gioco della Pro Patria, prova a dare continuità di risultati pur conoscendo il valore di un avversario costruito per primeggiare.

Per i biancorossi ospiti, invece, è necessario archiviare il pareggio interno contro l’Albinoleffe per iniziare a correre sul serio e dare un segnale alle dirette concorrenti per la promozione.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO VICENZA

Le probabili formazioni della diretta Giana Erminio Vicenza, match che andrà in scena al “Comunale” di Gorgonzola. Per mister Andrea Chiappella rodato 3-5-2 con Zacchi in porta e un pacchetto arretrato composto da Previtali, Ferrante e Minotti. Nel reparto offensivo Verde e Fall si contendono un posto dal primo minuto. In casa Vicenza, invece, mister Aimo Diana proporrà Confente tra i pali e una difesa a tre con Ierardi, Golemic e Laezza. Qualche dubbio a centrocampo dove Greco e Jimenez scalpitano per una maglia dall’inizio. Davanti solito tandem Ferrari-Rolfini.

GIANA ERMINIO VICENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Giana Erminio Vicenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo veneto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.87.











© RIPRODUZIONE RISERVATA