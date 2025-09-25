Diretta Giana Erminio Virtus Verona, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Gorgonzola per la sesta giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA GIANA ERMINIO VIRTUS VERONA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Diamo un’occhiata alla diretta di Giana Erminio Virtus Verona da un punto di vista diverso, più scieitfico e matematico con le nostre statistiche. Questo ci permetterà di evidenziare i trend che le due compagini portano ogni settimana sul rettangolo verde e ci permetterà quindi di capire chi tra queste due riuscirà a dare la zampata per i tre punti.La Giana Erminio costruisce molto dalle fasce, generando in media 7 corner a gara e un buon dato sugli expected assists (xA 1,3), ma concede parecchio in difesa (1,4 gol subiti di media).

Diretta/ Union Brescia Giana Erminio (risultato finale 2-0): Gori decisivo su Renda! (21 settembre 2025)

La Virtus Verona, invece, è più diretta: meno possesso palla (47%) ma con una verticalità che porta a circa 12 tiri totali e un xG simile (1,2). A fare la differenza potrebbero essere i cartellini, visto che i veneti hanno una media molto alta di ammonizioni (quasi 3 a partita), segno di una fase difensiva spesso dura. Adesso via, si comincia la diretta di Giana Erminio Virtus Verona live, con il nostro commento! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Virtus Verona Dolomiti Bellunesi (risultato 1-1): Clemenza per il pari! (21 settembre 2025)

DIRETTA GIANA ERMINIO VIRTUS VERONA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sarà possibile vedere la diretta Giana Erminio Virtus Verona lontano dallo stadio sia sul canale Sky Sport Mix che su Sky Sport 258 del televisore in Italia. Chi è abbonato a Sky può dunque seguire tranquillamente la partita anche in streaming su Sky Go, proprio come potranno fare pure gli iscritti a Now Tv.

GIANA ERMINIO VIRTUS VERONA, DUE SQUADRE A PARI PUNTI

Si parte giovedì 25 settembre 2025 alle ore 18:30 con la diretta Giana Erminio Virtus Verona. Presso lo Stadio Città di Gorgonzola stanno per scendere in campo due squadre che dall’inizio del campionato hanno ottenuto cinque punti a testa così da occupare rispettivamente la tredicesima e la dodicesima posizione nel girone A.

Diretta/ Virtus Verona InterU23 (risultato finale 1-2): decisivo Fiordilino (17 settembre 2025)

La classifica evidenzia infatti molto bene come entrambe le compagini abbiano offerto lo stesso rendimento in quello che è stato l’avvio della stagione 2025/2026, ottenendo in maniera curiosa un solo successo nella terza giornata del torneo. La Giana arriva dal KO patito in casa dell’Union Brescia, società che punta alla promozione immediata.

I lombardi hanno perso il derby già nei primi venti minuti dell’incontro e adesso hanno quantomeno l’obiettivo di non vivere più una partenza annichilente come quella vissuta lo scorso weekend. La Virtus del tecnico Fresco è invece reduce dal pareggio maturato contro la neo promossa Dolomiti Bellunesi.

La rete messa a segno da Tommaso Mancini nel corso del primo tempo non è stata infatti sufficiente perchè i rossoblu conquistassero i tre punti in palio considerando che Luigi Clemenza ha poi saputo ripristinare l’equilibrio andando in gol durante la prima parte della seconda frazione di gioco.

DIRETTA GIANA ERMINIO VIRTUS VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando l’inizio ufficiale della diretta Giana Erminio Virtus Verona si può ipotizzare che il modulo 3-5-2 di mister Espinal con Zenti fra i pali, Previtali, Piazza ed Alborghetti in difesa, Albertini, Lamesta, Marotta, Berretta e Ruffini nel mezzo, Capelli e Akammadu come coppia d’attacco possa subire qualche modifica almeno in quelle che sono le probabili formazioni. Il tecnico Luigi Fresco dovrebbe scegliere di impostare gli ospiti dall’inizioe del match secondo un 3-5-2 con Sibi in porta protetto da Daffara, Toffanin e Munaretti, Patanè, Muhameti, Zarpellon, Fanini, Amadio in mediana, De Marchi e Fabbro in attacco.

DIRETTA GIANA ERMINIO VIRTUS VERONA, LE QUOTE

I padroni di casa sembrano essere gli assoluti favoriti per la posta in palio nella diretta Giana Erminio Virtus Verona. Se prendiamo in esame i numeri offerti da un’agenzia del calibro di Snai possiamo appunto notare come i lombardi siano dati vincenti ad appena 1.92 e quindi in netto contrasto rispetto al 3.65 garantito invece dal segno 2. L’x è una soluzione più probabile della vittoria dei veneti ed è infatti fissato a 3.30 nelle quote dei bookmakers.