DIRETTA GIANA ERMINIO VIRTUS VERONA, VENETI IMPEGNATI A GORGONZOLA

Si scende in campo domenica 4 maggio 2025 a cominciare dalle ore 15:00 per la diretta Giana Erminio Virtus Verona. Presso lo Stadio Città di Gorgonzola, partendo dai trentaduesimi di finale, i lombardi stanno per affrontare i veneti per il passaggio del turno dopo aver entrambi centrato la qualificazione ai playoff. I biancazzurri, dopo aver pareggiato nel derby con l’Alcione Milano nell’ultima giornata, hanno chiuso la stagione al sesto posto con cinquantasette punti, proprio come anche il Trento e l’Atalanta U23 che si piazzano però alle loro spalle.

I rossoblu hanno invece terminato la loro avventura nella stagione regolare in nona posizione nel girone A con cinquantasei punti, ovvero appena dietro alla Giana. Pure gli uomini del tecnico Fresco hanno salutato il campionato senza andare oltre un pari contro l’Albinoleffe e adesso hanno la consapevolezza di dover per forza vincere se vorranno continuare a sognare l’eventuale promozione in Serie B, dove potrebbero appunto giocare nel corso della prosima annata calcistica 2025/2026, sebbene la strada percorrere sia ancora molto lunga.

DOVE VEDERE LA DIRETTA GIANA ERMINIO VIRTUS VERONA: LE INFO STREAMING, VIDEO E TV

Puoi vedere ovunque ti trovi in streaming la diretta Giana Erminio Virtus Verona se hai un abbonamento per accedere a NOW TV o a Sky Go. Saranno infatti Now e Sky a trasmettere questa partita dei playoff di Serie C per tutti i loro iscritti.

DIRETTA GIANA ERMINIO VIRTUS VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Si preannuncia un 3-5-2 con Mangiapoco, Previtali, Ferri, Alborghetti, Caferri, Lamesta, Marotta, Nichetti, De Maria, Capelli e Stuckler quello impiegato dal tecnico Chiappella come modulo per organizzare i suoi in avvio secondo quelle che sono le probabili formazioni della diretta Giana Erminio Virtus Verona. Uno speculare 3-5-2 ma con Sibi, Toffanin, Calabrese, Lodovici, Gatti, Amadio, Mehic, Metlika, Manfrin, De Marchi e Fabbro sarà quasi certamente la tattica adottata pure da mister Luigi Fresco per schierare i rossoblu dal primo minuto dell’incontro.

