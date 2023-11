DIRETTA/ Giana Erminio Virtus Verona video streaming tv: “maledizione” scaligera (Serie C, 11 novembre 2023)

DIRETTA GIANA ERMINIO VIRTUS VERONA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Giana Erminio Virtus Verona vede affrontarsi due formazioni che si sono già trovate l’una contro l’altra in 5 occasioni prima di quest’oggi. Virtus Verona che non ha mai vinto contro il Giana Erminio portando a casa solamente 3 pareggi. Le restanti due sfide sono terminate con il successo da parte della formazione quest’oggi che gioca in casa. Tra le sfide da segnalare sicuramente quella valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia serie C.

Vittoria ai calci di rigore per il Giana Erminio con l’ultimo errore dal dischetto dei padroni di casa. Le ultime tre sfide di campionato sono terminate con lo stesso risultato: 1-1. La formazione rossoblù in due occasioni su tre riuscì a portarsi in vantaggio ma dovette arrendersi al pareggio della formazione avversaria firmato rispettivamente da Tremolada e Panatti. (Marco Genduso)

GIANA ERMINIO VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Giana Erminio Virtus Verona sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Giana Erminio Virtus Verona in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Giana Erminio Virtus Verona, in diretta sabato 11 novembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Tullio Saleri di Lumezzane, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. Dopo la doppia sconfitta contro il Padova, la Giana Erminio si prepara ad affrontare la Virtus Verona nel campionato di calcio. Dopo la sconfitta per 1-3 in campionato e quella per 0-3 in Coppa Italia che ha portato all’eliminazione, la squadra cerca ora di riscattarsi.

Il prossimo avversario è la Virtus Verona, e l’obiettivo della Giana Erminio è ottenere la prima vittoria casalinga della stagione per migliorare la posizione attuale, che vede la squadra al quintultimo posto con dodici punti. La Virtus Verona, invece, si trova al quarto posto con 23 punti ed è stata finora una sorpresa del girone. La Giana sarà priva dello squalificato Groppelli. Dopo la sconfitta contro il Mantova, la Virtus Verona si è riscattata con una vittoria per 4-0 contro il Trento. L’ultimo incontro tra le due squadre in campionato risale alla stagione 2021-22 e si concluse con un pareggio 1-1 sia all’andata a Gorgonzola che al ritorno al “Gavagnin-Nocini” di Verona.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni della diretta Giana Erminio Virtus Verona, match che andrà in scena allo stadio Città di Gorgonzola. Per la Giana Erminio, Andrea Chiappella schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zacchi, Previtali, Ferrante, Caferri, Franzoni, Minotti, Marotta, Ballabio, Boafo, Fumagalli T., Fall. Risponderà la Virtus Verona allenata da Luigi Fresco con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Sibi,Cabianca, Ruggero, Faedo, Daffara, Zarpellon, Toffanin, Metlika, Demirovic, Casarotto, Ceter.

GIANA ERMINIO VIRTUS VERONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Giana Erminio Virtus Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Giana Erminio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Virtus Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.











