DIRETTA GIANA ERMINIO VIRTUS VERONA (RISULTATO 0-0): PRIMO TEMPO

Parte subito forte la Virtus Verona della sfida in casa della Giana Erminio. Manfrin con il piede sinistro sfida Mangiapoco che è bravissimo a tuffarsi a destra per sventare l’occasione. Spinge in avanti ancora la formazione ospite con il rilancio lungo da parte di Previtali verso De Marchi.

L’attaccante calcio molto forte con Mangiapoco ancora provvidenziale per salvare i suoi. La squadra di mister Fresco sta gestendo i primi minuti della partita. (Marco Genduso)

DIRETTA GIANA ERMINIO VIRTUS VERONA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Non manca molto alla diretta di Giana Erminio Virtus Verona, ma abbiamo ancora qualche giro di orologio prima di immergerci nel commento live. Approfitteremo di questo spazio per la nostra classica rubrica sulle statistiche, momento in cui analizzeremo i trend delle due squadre per capire chi tra esse avrà il favore del pronostico dalla propria parte. Partiamo dalla Giana Erminio che arriva a questa partita con una serie negativa con un +/- negativo a -0,5 punti considerando l’apporto difensivo comparato a quello offensivo. Sembrano aver mollato la presa sopratutto in difesa dove nelle ultime cinque partite hanno subito 1,4 reti ogni novanta minuti.

La Virtus Verona invece si posiziona bassa a 23 metri dalla porta per sfruttare la costruzione dal basso con 350 passaggi di media a partita, ma questo assetto poi fa subire il 21% di reti da azioni in cui si perde il pallone in fase di impostazione. Dovrebbe essere una partita da X, come mostrano i principali bookmakers che mettono questo risultato al 34%. Andrà davvero cosi? Vediamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Giana Erminio Virtus Verona, il fischio di inizio è vicino! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA GIANA ERMINIO VIRTUS VERONA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Giana Erminio Virtus Verona? Allora dovrete essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky Sport. Stesso discorso per la diretta streaming su Sky Go.

TRE PUNTI PESANTI

Arrivati a questo punto della stagione, siamo davanti a partite sempre più decisive. La diretta Giana Erminio Virtus Verona vede due squadre in zona playoff che potrebbero sterpare le dirette concorrenti in questo venerdì 18 aprile 2025 alle ore 20:00. La Giana in campionato è reduce da due vittorie piene di significato contro Trento e Pergolettese, intervallati dalla sconfitta in Coppa Italia di Serie C: il ritorno è terminato 0-0, ma l’1-0 dell’andata è costato carissimo al club di Gorgonzola.

Anche il Virtus Verona arrivava da un brutto periodo con due sconfitte (Trento e Pro Patria) e due pareggi (Pro Vercelli e Lecco), ma ultimamente hanno rialzato la china con i successi per 2-1 sia contro la Pergolettese che col Vicenza.

LE PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO VIRTUS VERONA

La Giana Erminio giocherà con il modulo 3-5-2 e con Mangiapoco in porta. Difesa a tre composta da Alborghetti, Ferri e Scaringi, A centrocampo Caferri e De Maria esterni con Marotta, Pinto e Renda in mediana. Davanti Capelli e Tirelli.

La Virtus Verona invece si disporrà in campo con il 3-4-1-2: Sibi tra i pali, retroguardia formata da Calabrese, Toffanin e Ronco. In mediana Lerco, Mehic, Metilika e Daffara. Rispoli sarà il trequartista alle spalle di Contini e De Marchi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE GIANA ERMINIO VIRTUS VERONA

La Giana Erminio è favorita a 2.07 contro i 3.60 del Virtus Verona e il pareggio di 3.05 sul segno X. Gol a 2.04 e No Gol a 1.67.