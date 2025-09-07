Diretta Giappone Brasile streaming video Rai 2: orario e risultato live della finale 3° posto ai Mondiali volley 2025, oggi domenica 7 settembre

DIRETTA GIAPPONE BRASILE (RISULTATO 0-0): VIA ALLA FINALE!

Comincia la diretta Giappone Brasile, sarà la finale terzo posto dei Mondiali di volley 2025 e allora noi adesso curiosiamo tra le squadre che nella storia hanno chiuso al terzo posto la rassegna iridata femminile. Al comando di questo “albo di bronzo” c’è la Russia, che ha chiuso al terzo posto ben tre Mondiali consecutivi dal 1994 al 2002, mentre in precedenza l’Unione Sovietica era stata di bronzo nel 1978. Due terzi posti a testa invece per gli Stati Uniti, la Polonia, l’allora Cecoslovacchia unita e la Corea del Sud.

Diretta/ Italia Brasile (risultato finale 3-2): vittoria leggendaria, si va per l'oro! Mondiali volley 2025

Detto che nella scorsa edizione fu proprio l’Italia a chiudere al terzo posto vincendo per 3-0 il match per il bronzo contro gli Usa, il Brasile ha come unico terzo posto quello del 2014 (vincendo per 3-1 la finalina proprio contro le Azzurre), mentre il Giappone era stato di bronzo nell’edizione precedente del 2010. Adesso c’è una medaglia da assegnare a Bangkok, la parola dunque passa alla cronaca della diretta Giappone Brasile! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Giappone Turchia (risultato finale 1-3): vincono le ragazze di Santarelli! Mondiali volley 2025

GIAPPONE BRASILE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Giappone Brasile in tv sarà stamattina in chiaro per tutti su Rai 2, di conseguenza avremo anche sito e app di Rai Play oltre a DAZN e VBTV per quanto riguarda invece le opzioni della diretta streaming video.

CLICCA PER LA DIRETTA GIAPPONE BRASILE RAIPLAY

DIRETTA GIAPPONE BRASILE: LA FINALE TERZO POSTO

Per aprire una domenica di lusso, oggi 7 settembre alle ore 10.30 del mattino ci potremo gustare la diretta Giappone Brasile, che sarà la finale terzo posto ai Mondiali volley 2025, come al solito ormai dall’Indoor Stadium Huamark di Bangkok. Questa è sempre la partita delle deluse, quella che nessuno vorrebbe giocare, ma c’è comunque in palio un podio dopo due settimane ad altissimo livello.

Stella Nervini difesa da Velasco in Italia-Polonia/ “Se tocchi la più piccola mi arrabbio” (4 settembre 2025)

Per il Giappone ad esempio c’è in palio la prima medaglia dal bronzo del 2010 e il podio sarebbe appena il secondo nelle ultime dodici edizioni per la Nazionale nipponica, che invece nei decenni precedenti aveva lasciato un segno enorme nella storia della pallavolo femminile. Il primo set vinto nettamente contro la Turchia aveva acceso ben altre speranze, ma poi è arrivato il ko per 3-1.

Le nipponiche dovranno quindi dimostrare di avere almeno metabolizzato il trauma di essersi fatte rimontare dal 24-21 del quarto set: per il Giappone il tie-break era ad un passo, invece è arrivata una sconfitta che ovviamente, maturata in quella maniera, ha fatto parecchio male al c.t. Ferhat Akbaş e alle sue ragazze.

Questa sarà una chiave molto importante per capire cosa attenderci dalla diretta Giappone Brasile, come d’altronde sempre succede nelle finali terzo posto. Per le asiatiche c’è stato lo choc nel quarto set, dall’altra parte però le verdeoro potrebbero essere ancora più affaticate dopo la epica semifinale persa al quinto set contro l’Italia…

DIRETTA GIAPPONE BRASILE: CHI SAPRÀ REAGIRE MEGLIO?

Verso la diretta Giappone Brasile è quindi adesso arrivato il momento di celebrare la meravigliosa semifinale fra le sudamericane e le Azzurre, che però naturalmente vista dall’ottica brasiliana sarà un ricordo amarissimo. Di sicuro dal punto di vista strettamente fisico il Brasile sarà ancora più stanco, avendo giocato un set in più e qualche ora più tardi, ci sarà però anche l’enorme voglia di riscattarsi per prendersi almeno il podio dopo essere arrivate a un soffio dalla finalissima.

Per il Brasile femminile si conferma la maledizione dei Mondiali: per la settima volta nelle ultime nove edizioni sono entrate fra le prime quattro, ma l’oro non è mai arrivato, perché ci sono quattro argenti, un bronzo e un quarto posto. Ripetendo la prestazione ammirata ieri contro le Azzurre, potremmo dire che le ragazze dello storico c.t. Zé Roberto dovrebbero essere le favorite, ma è meglio non sbilanciarci troppo e godere piuttosto con la massima serenità dell’aperitivo (per così dire) di grande volley con la diretta Giappone Brasile…