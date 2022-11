Diretta/ Giappone Costa Rica streaming video Rai 2: occasione nipponica (Qatar 2022)

DIRETTA GIAPPONE COSTA RICA: GIAPPONESI, CHE RIVELAZIONE!

Giappone Costa Rica, in diretta domenica 27 novembre 2022 alle ore 11.00 presso l’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan sarà una delle sfide valevoli per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio Qatar 2022. Occasione nipponica dopo la grande impresa della vittoria all’esordio contro la Germania. Se i tedeschi dovessero steccare anche contro la Spagna, il Giappone con una vittoria sulla Costa Rica potrebbe festeggiare addirittura una clamorosa qualificazione anticipata agli ottavi di finale.

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022 CLASSIFICHE/ Diretta gol live: Messi trascina Argentina

La Costa Rica è stata travolta dalle Furie Rosse nel suo match esordio, uno 0-7 pesantissimo anche per la differenza reti per Keylor Navas e compagni: solo una vittoria potrebbe restituire una speranza di andare avanti nel Mondiale ai centroamericani. Le due selezioni si sono trovate di fronte per l’ultima volta l’11 settembre 2018 in amichevole, 3-0 per il Giappone il risultato finale con la Costa Rica che ha ottenuto l’ultimo risultato utile contro i nipponici con l’1-1 del 17 aprile 2002.

Diretta/ Argentina Messico (risultato finale 2-0): la chiude Enzo Fernandez!

GIAPPONE COSTA RICA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Giappone Costa Rica sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Giappone Costa Rica, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI GIAPPONE COSTA RICA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI GIAPPONE COSTA RICA

Le probabili formazioni della diretta Giappone Costa Rica, match che andrà in scena all’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan. Per il Giappone, Hajime Moriyasu schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gonda; Tomiyasu, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Endo, Tanaka; Ito, Kamada, Kubo; Maeda. Risponderà la Costa Rica allenata da Luis Fernando Suarez con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Navas; Martinez; Duarte, Calvo, Oviedo; Fuller, Tejeda, Borges, Bennette; Ruiz, Campbell.

DIRETTA/ Francia Danimarca (risultato finale 2-1): decide Mbappé!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Giappone Costa Rica, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale di calcio Qatar 2022. La vittoria del Giappone con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo della Costa Rica, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA