Diretta/ Giappone Croazia, streaming video Rai 1: Kubo sfida Perisic (Mondiali 2022))

DIRETTA GIAPPONE CROAZIA: RISULTATO IMPREVEDIBILE!

Giappone Croazia è in diretta dal Lusail Iconic Stadium di Lusail: alle ore 16:00 di lunedì 5 dicembre 2022 si gioca la gara valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022. Di fronte due squadre che hanno convinto nella fase a gironi e che vogliono continuare a sognare.

Il Giappone si è qualificato come prima della classe nel girone con Spagna, Germania e Costa Rica, potendo vantare le vittorie contro le selezioni di Luis Enrique e Flick. La Croazia, invece, ha staccato il pass con un secondo posto nel girone completato da Marocco (qualificato come primo), Canada e la grande delusione Belgio.

GIAPPONE CROAZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giappone Croazia sarà affidata alla televisione di stato: come noto l’emittente ha acquisito i diritti per trasmettere i Mondiali 2022, e nello specifico questa partita sarà visibile su Rai Uno, disponibile anche in alta definizione. In assenza di un televisore, potrete comunque assistere a Giappone Croazia con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installarne la relativa app.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA GIAPPONE CROAZIA IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI GIAPPONE CROAZIA

Qualche dubbio da sciogliere per i due commissari tecnici, è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Giappone Croazia. Iniziamo dalla compagine nipponica, in campo con il consueto 3-4-3: Gonda, Itakura, Yoshida, Taniguchi, Ito, Tanaka, Morita, Nagatomo, Kubo, Maeda, Kamada. Passiamo adesso ai Vatreni, messi in campo con il 4-3-3: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Livaja, Perisic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Giappone Croazia vedono favorita la compagine europea. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie a Eurobet: la vittoria del Giappone è a 3,90, il pareggio è quotato 3,20, mentre il successo della Croazia è a 2,10. Si profila una gara molto tattica: Under 2,5 a 1,58 e Over 2,5 a 2,25. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,95 e 1,77.

