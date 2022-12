Diretta Giappone Spagna/ Streaming video Rai 1: tutto in bilico! (Mondiali 2022)

DIRETTA GIAPPONE SPAGNA: ROJA PER IL PRIMO POSTO!

Giappone Spagna, partita che sarà diretta dall’arbitro sudafricano Victor Miguel de Freitas Gomes, si gioca alle ore 20:00 di giovedì 1 dicembre: siamo allo stadio Internazionale Khalifa di Al Rayyan, per la terza giornata nel gruppo E dei Mondiali 2022. È una partita ovviamente decisiva per la qualificazione agli ottavi: alla Spagna basta un punto per procedere, nonostante il pareggio contro la Germania (o al contrario proprio grazie a questo risultato) la Roja ha mantenuto il primo posto in classifica e con il pareggio si manterrebbe comunque davanti ai nipponici e ai tedeschi, pur se ovviamente la vittoria garantirebbe senza problemi il primato.

Discorso diverso per il Giappone, che però può sperare: a parità di punti conta la differenza reti complessiva e non la sfida diretta, quindi è vantaggio netto rispetto alla Costa Rica (che l’ha battuto a sorpresa) ma il problema è la Germania perché, con una vittoria tedesca e anche un pareggio per il Sol Levante, il rischio è quello di venire eliminati per questo criterio. Vedremo comunque quello che succederà nella diretta di Giappone Spagna, aspettando che la partita prenda il via facciamo la nostra consueta considerazione sulle scelte che saranno operate dai due Commissari Tecnici, andando come sempre a leggere insieme le probabili formazioni di Giappone Spagna.

DIRETTA GIAPPONE SPAGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giappone Spagna viene fornita dalla televisione di stato: sappiamo bene infatti che i diritti per trasmettere le partite dei Mondiali 2022 sono stati acquistati dalla Rai, in questo caso l’appuntamento è su Rai Uno che naturalmente è disponibile anche in alta definizione. Come sempre poi l’emittente vi permetterà di seguire il match in questione anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: in questo caso basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installarne la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO GIAPPONE SPAGNA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI GIAPPONE SPAGNA

Hajime Moriyasu va per la conferma del 4-2-3-1 per Giappone Spagna, ma dovrebbe cambiare qualcosa rispetto agli uomini: in difesa Itakura e Yoshida proteggeranno sempre il portiere Gonda, a destra però Hiroki Sakai torna titolare (a sinistra giocherà sempre Nagatomo) e in mezzo al campo insieme al regista Endo dovremmo rivedere a tutti gli effetti Shibakasi. Anche davanti si cambia: verosimilmente avremo Minamino in campo dal primo minuto, schierato largo a sinistra, quindi sarà ballottaggio Doan-Asano per il posto a destra visto che Kamada sarà centrale alle spalle della prima punta Ueda.

Nel 4-3-3 di Luis Enrique dovrebbero esserci soltanto conferme: l’unico dubbio riguarda il ruolo di terzino destro con Azpilicueta che insidia il posto di Carvajal, mentre Rodri sarà ancora centrale di difesa al fianco di Laporte con Jordi Alba schierato a sinistra. In mezzo ecco il trio del Barcellona con Sergio Busquets che sarà supportato dalle due mezzali Gavi e Pedri (il veterano però è diffidato, quindi possibile che Rodri avanzi in mediana con Eric Garcia o Pau Torres dietro); nel tridente offensivo le scelte del CT premieranno nuovamente Asensio come centravanti tattico con Ferran Torres e Dani Olmo ai suoi lati, ma Morata naturalmente spera nella maglia dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per Giappone Spagna, partita valida per il gruppo E dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria degli asiatici vi permetterebbe di guadagnare 8,25 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,75 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo della Roja, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 1,40 volte la vostra giocata sulla partita.











