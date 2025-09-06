Diretta Giappone Turchia streaming video tv: orario e risultato live della prima semifinale dei Mondiali volley 2025, oggi sabato 6 settembre

DIRETTA GIAPPONE TURCHIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Pochi minuti alla diretta Giappone Turchia, possiamo evidenziare che questo è già il migliore risultato di sempre per la Nazionale turca in un Mondiale di volley femminile, perché nel torneo iridato non era mai entrata fra le prime quattro. Il tabù era caduto l’anno scorso alle Olimpiadi, chiuse però proprio al quarto posto a causa delle sconfitte in semifinale contro l’Italia per 3-0 e nella finale terzo posto contro il Brasile per 3-1, stavolta quindi l’obiettivo sarà finalmente una medaglia non solo a livello continentale, dove la Turchia è campionessa d’Europa in carica.

Per il Giappone invece l’obiettivo è tornare in una finale mondiale per la prima volta dall’ormai lontanissimo 1978: era la sesta edizione del torneo iridato e il Giappone aveva conquistato tre ori e altrettanti argenti. La storia bussa alle porte, ma solamente una squadra potrà fare festa alla fine della diretta Giappone Turchia: quale sarà il verdetto dal campo di Bangkok? Parola alle protagoniste! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIAPPONE TURCHIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per tutti gli appassionati, pur senza la visione in chiaro, possiamo ricordare che la diretta Giappone Turchia sarà visibile tramite abbonamento a DAZN oppure VBTV, quindi ci sarà una doppia opzione per la diretta streaming video.

LA PRIMA SEMIFINALE MONDIALE

Il super programma di oggi, sabato 6 settembre, per i Mondiali volley 2025 inizierà con la prima semifinale alle ore 10.30 italiane, quando avrà inizio la diretta Giappone Turchia presso l’Indoor Stadium Huamark di Bangkok, sede di tutte le partite della fase ad eliminazione diretta del torneo iridato di pallavolo femminile.

Cresce sempre di più l’attesa per la successiva partita con l’Italia, nel mentre però è giusto seguire con la massima attenzione anche la prima semifinale, che in ogni caso designerà la rivale delle Azzurre domani, sperando che sia nella finale per il primo posto. Siamo tra le quattro Nazionali più forti del mondo e quindi lo spettacolo è assicurato.

Il Giappone sta riannodando i fili della storia: tre ori e altrettanti argenti nei primi sei Mondiali fra il 1960 e il 1978, ma da allora è solamente la seconda apparizione fra le prime quattro dopo il bronzo del 2010. Le nipponiche hanno vinto il proprio girone davanti alle campionesse uscenti della Serbia, risultato già significativo, poi hanno travolto per 3-0 le padrone di casa della Thailandia negli ottavi.

Infine, la splendida battaglia contro l’Olanda mercoledì nei quarti di finale, partita vinta per 3-2 per riconquistare un posto fra le migliori quattro Nazionali del mondo. In tanti ricorderanno la finale della VNL 2024 persa contro l’Italia, volendo sognare potrebbe essere un buon auspicio per un eventuale incrocio domani, ma per il momento naturalmente è meglio limitarci a seguire la diretta Giappone Turchia…

DIRETTA GIAPPONE TURCHIA: FOCUS SULLE RAGAZZE DI SANTARELLI

Finora abbiamo parlato soprattutto delle nipponiche, dall’altra parte della rete nella diretta Giappone Turchia ci sarà la Nazionale allenata da Daniele Santarelli, l’artefice degli infiniti trionfi di Conegliano a livello di club, spesso lottando contro le squadre di Istanbul. Incrocio curioso, Santarelli è anche il c.t. della Turchia e quindi in questa veste si gode naturalmente la crescita esponenziale del movimento locale, spinta proprio dal valore dei club che hanno portato la Turchia al centro dell’attenzione della pallavolo femminile internazionale.

Già l’anno scorso per la Turchia ci fu la semifinale olimpica persa per 3-0 proprio contro l’Italia, adesso la conferma tra le migliori quattro squadre del mondo per la stella turco-cubana Melissa Vargas e le sue compagne. Il girone è stato una marcia trionfale, tre vittorie tutte per 3-0, poi lo stesso trattamento è stato riservato anche alla Slovenia negli ottavi, anche se la migliore dimostrazione di forza è arrivata con il 3-1 contro gli Usa giovedì nei quarti, dominando primo e terzo set addirittura per 25-14. Sulla carta dovrebbe avere qualcosa in più delle nipponiche, ma cosa ci dirà la diretta Giappone Turchia?