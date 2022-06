Diretta Gibilterra Bulgaria/ Video streaming tv: nella storia un solo precedente

DIRETTA GIBILTERRA BULGARIA: SOLO UN PRECEDENTE

Giornata 3 di Nations League per quanto riguarda la Lega C. Tra le sfide in programma oggi, 9 giugno, la diretta Gibilterra e Bulgaria. Dopo l’inizio orrendo della squadra di casa, con due sconfitte consecutive contro Georgia (4-0) e Macedonia del Nord (2-0), arriva la Bulgaria.

Per quanto riguarda la Nazionale ospite, dopo che la sconfitta casalinga per 5-2 contro la Georgia, sono arrivate le dimissioni dell’allenatore Yasen Petrov che ha parlato di “una delle serate più brutte per il calcio bulgaro” dopo il ko, decidendo appunto di dimettersi. Le ambizioni di tornare alla Lega B sono sempre più lontane, ma contro Gibilterra potrebbe essere l’occasione per ripartire. Tra le due Nazionali solo un precedente, nel 2020, con la vittoria per 3 a 0 per la Bulgaria.

DIRETTA GIBILTERRA BULGARIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove si potrà vedere la diretta della partita tra Gibilterra e Bulgaria, valida per la terza giornata di Nations League, Lega C? La gara sarà visibile su Sky ma non in versione integrale, bensì sul canale Sky Sport Football all’interno di Diretta Gol. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale, con tutte le reti e le occasioni importanti. Per seguire il match basterà dunque avere un abbonamento a Sky. La sfida si potrà guardare anche in diretta streaming video tramite PC, tablet o telefono attraverso l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI GIBILTERRA BULGARIA

Vediamo le probabili formazioni della diretta tra Gibilterra e Bulgaria, valido per la terza giornata di Nations League con la Lega C. Gibilterra dovrebbe puntare su un modulo difensivo, un 5-4-1. La Bulgaria potrebbe rispondere invece con un 4-4-2. Di seguito le probabili formazioni della sfida.

GIBILTERRA (5-4-1): Coleing; Jolley, Chipolina, Lopes, Wiseman, Britto; Walker, Ronan, Annesley, Casciaro; Styche

BULGARIA (4-4-2): Mihaylov; Turitsov, A. Hristov, P. Hristov, Nedyalkov; Milanov, Kostadinov, Chochev, Nedelev; Despodov, M. Minchev.

QUOTE E PRONOSTICO

Per i bookmakers, l’esito del match in diretta tra Gibilterra e Bulgaria è quasi scontato. Basti pensare che William Hill quota addirittura a 29 euro la vittoria della squadra di casa, che dunque viene ritenuta quasi improbabile, ai limiti dell’impossibile. Passando a Bwin, il pareggio è dato a 8.50. La vittoria della Bulgaria è quotata 1.14. L’esito della sfida sembra dunque scontato, almeno secondo i bookmakers, che danno per strafavorita la squadra ospite.

