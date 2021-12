Diretta gigante Alta Badia/ Streaming video Rai: classica sulla Gran Risa, CdM sci

DIRETTA GIGANTE ALTA BADIA: LA PISTA DEI CAMPIONI

Con la diretta del gigante di Alta Badia continuano le fantastiche emozioni della Coppa del Mondo di sci 2021-2022. Il Circo Bianco si sposta dunque come da tradizione dalla Val Gardena alla vicina Alta Badia per regalarci un’altra giornata di grande spettacolo sulla pista Gran Risa, una classica per la stagione dello sci, considerata senza dubbio il tracciato più bello del mondo per il gigante insieme alla svizzera Adelboden. Il calendario poi quest’anno ci regalerà una chicca, cioè un doppio gigante sulla pista dell’Alta Badia, che sarà protagonista anche domani.

Non ci si annoia mai dunque con lo sci in questo periodo, in più stavolta ci sarà il fascino di una pista dove non si può vincere per caso e che consacra i grandi campioni. Non a caso su questa pista i due sciatori più vincenti si chiamano Marcel Hirscher e Alberto Tomba: lo spettacolo e le emozioni sono garantite, sperando che ne siano protagonisti anche gli azzurri, in particolare Luca De Aliprandini che è il più attrezzato per cercare il grande risultato e arriva dal quarto posto in Val d’Isere. Andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante dell’Alta Badia.

DIRETTA GIGANTE ALTA BADIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante in Alta Badia vedrà la prima manche con inizio alle ore 10.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per quanto riguarda la Rai, che per le gare in Italia della Coppa del Mondo di sci concede la ribalta di un canale generalista, ed inoltre sul canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Alta Badia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA GIGANTE ALTA BADIA: FAVORITI E AZZURRI

La diretta del gigante di Alta Badia metterà in copertina innanzitutto lo svizzero Marco Odermatt, straordinario protagonista della prima parte della stagione in questa specialità grazie alle vittorie in entrambi i giganti fin qui disputati, cioè quello di inizio stagione a Solden e quello di settimana scorsa in Val d’Isere: adesso lo attende uno sorta di “esame di laurea” sulla Gran Risa, dove non è ancora salito sul podio. L’anno scorso invece in Alta Badia vinse il francese Alexis Pinturault, che naturalmente è l’altro nome in prima fila tra i favoriti ed è chiaro a reagire al grande avvio stagionale di Odermatt, sia per la Coppa di specialità di gigante sia e soprattutto per la classifica generale. Tra gli altri nomi da seguire, citiamo il croato Filip Zubcic, lo sloveno Zan Kranjec e l’austriaco Manuel Feller.

Per l’Italia certamente il nome in primo piano è invece Luca De Aliprandini, argento mondiale a Cortina 2021 e quarto a 7/100 dal podio in Val d’Isere: per il trentino prosegue la caccia al podio in Coppa del Mondo, sarebbe bello festeggiare in casa, nel meraviglioso gigante dell’Alta Badia, che per gli italiani ha un sapore ancora più speciale. Speriamo poi in una buona prestazione anche da tutto il resto della squadra, in particolare Giovanni Borsotti, Riccardo Tonetti e Alex Hofer, ma sicuramente la grande speranza per il podio è De Aliprandini.



