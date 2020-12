Diretta gigante Alta Badia/ Streaming video Rai: classica sulla Gran Risa (sci)

DIRETTA GIGANTE ALTA BADIA: NEL RICORDO DI ALBERTO TOMBA

La Coppa del Mondo di sci 2020-2021 oggi ci propone l’imperdibile diretta del gigante di Alta Badia. Il Circo Bianco si sposta dunque come da tradizione dalla Val Gardena alla vicina Alta Badia per regalarci un’altra giornata di grande spettacolo sulla pista Gran Risa, una classica per la stagione dello sci, da tutti considerata il tracciato più bello del mondo per il gigante insieme alla svizzera Adelboden. Questo è già il quarto gigante della stagione dopo quello d’apertura a Soelden e i due consecutivi a Santa Caterina Valfurva, con l’Italia dunque grande protagonista: siamo ormai nel cuore della stagione e i verdetti saranno sempre più precisi, anche perché la Gran Risa non mente.

Non a caso su questa pista i due sciatori più vincenti si chiamano Marcel Hirscher e Alberto Tomba: lo spettacolo e le emozioni sono garantite, sperando che ne siano protagonisti anche gli azzurri, in particolare Luca De Aliprandini che è il più attrezzato per cercare il grande risultato. Andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante dell’Alta Badia.

DIRETTA GIGANTE ALTA BADIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante in Alta Badia vedrà la prima manche con inizio alle ore 10.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN – ma per queste gare in Italia ricordiamo lo spazio che ci sarà anche su Rai Due. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Alta Badia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE ALTA BADIA: FAVORITI E AZZURRI

Lo abbiamo già accennato: la diretta del gigante in Alta Badia sarà già la quarta gara stagionale nella specialità, davvero tante se si considera che non siamo nemmeno a Natale. In primo piano c’è sicuramente Marco Odermatt, sul podio finora in tre giganti su tre e vincitore del secondo di Santa Caterina Valfurva, dunque il giovane svizzero è il punto di riferimento per tutti in gigante in questo momento. Tra i giovani in evidenza anche Lucas Braathen, il norvegese vincitore a Soelden ma poi in ombra in Lombardia: sulla Gran Risa metterà in mostra tutto il suo talento? Da ricordare poi Filip Zubcic, che sta diventando sempre più l’uomo delle seconde manche, e naturalmente guai a sottovalutare i veterani come Alexis Pinturault ed Henrik Kristoffersen, con il norvegese che può anche mettere sul piatto la vittoria in Alta Badia della passata stagione. Come abbiamo già accennato, le speranze azzurre si concentrano invece soprattutto su Luca De Aliprandini: il ritornello è sempre il solito, se riuscisse a mettere insieme tutto per bene per una gara intera, il podio sarebbe alla sua portata, per dare una rinfrescata ai fasti se non dei tempi di Tomba, almeno di quelli di Max Blardone e Davide Simoncelli…

