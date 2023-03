Diretta gigante Are/ Streaming video Rai: Bassino e Brignone speranze azzurre

DIRETTA GIGANTE ARE: FAVORITE LE ITALIANE BASSINO E BRIGNONE

La diretta del gigante di Are sancisce già oggi, venerdì 10 marzo 2023, il via al penultimo weekend della Coppa del Mondo di sci femminile, che fa tappa sulle nevi della località svedese prima di volare ad Andorra per le Finali in programma settimana prossima a Soldeu. Lo spettacolo è garantito, anche perché due tra le principali favorite per la vittoria sono italiane: parliamo naturalmente di Marta Bassino e Federica Brignone, con la piemontese che è terza e ancora in piena corsa per la Coppa di specialità di gigante e la valdostana leggermente più staccata, ma in grande forma come dimostra ad esempio l’argento mondiale conquistato a Meribel proprio nello slalom gigante.

In un solo gigante di Coppa del Mondo non abbiamo avuto alcuna italiana sul podio, mentre Bassino e Brignone hanno raccolto complessivamente una vittoria, tre secondi (quattro con il Mondiale) e altrettanti terzi posti. La concorrenza sarà temibile, da Mikaela Shiffrin a Lara Gut e Petra Vlhova tanto per fare i nomi principali, ma ciò renderà ancora più bello lo spettacolo e più forti le emozioni: sotto i riflettori soprattutto la statunitense, già certa della conquista della Coppa del Mondo generale, che oggi va a caccia della Coppetta e anche della vittoria numero 86 nel Circo Bianco, che sancirebbe l’aggancio a Ingemar Stenmark proprio in Svezia. Gara imperdibile, andiamo allora a presentare senza ulteriori indugi tutte le informazioni utili per seguire la diretta del gigante di Are…

DIRETTA GIGANTE ARE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Are vedrà il via alla prima manche alle ore 10.00, mentre la seconda manche avrà inizio alle ore 13.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sul canale tematico Eurosport e naturalmente anche in chiaro per tutti, in questo caso su Rai Sport al canale numero 58 del telecomando.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del gigante di Are, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Are (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

DIRETTA GIGANTE ARE: FAVORITE E AZZURRE

Per presentare la diretta del gigante di Are, vogliamo parlare innanzitutto delle Azzurre. Ci fa molto piacere il rientro di Marta Bassino dopo il grave lutto familiare che l’ha colpita settimana scorsa: la piemontese è una delle candidate per la conquista della Coppa di gigante, specialità nella quale è partita fortissima fin da inizio stagione, con la perla della vittoria al Sestriere più due secondi posti e altrettanti terzi posto nei primi cinque giganti di Coppa del Mondo. In crescendo invece è andata Federica Brignone, con un secondo posto a Kranjska Gora e un terzo a Plan de Corones prima dell’argento iridato conquistato a Meribel. Ci saranno poi anche Roberta Melesi, Asja Zenere ed Elisa Platino, ma la curiosità è soprattutto per Sofia Goggia, che ritroviamo al via di un gigante dopo davvero molto tempo.

Parlando invece delle protagoniste straniere più attese nella diretta del gigante di Are, in copertina ci va come sempre Mikaela Shiffrin, capace di vincere addirittura sei volte finora in stagione nella specialità, cinque in Coppa del Mondo con doppietta a Semmering, un successo a Kranjska Gora e di nuovo una doppietta a Plan de Corones, per cui la statunitense è naturalmente leader nella Coppa di specialità oltre che campionessa del Mondo in carica grazie al successo ai Mondiali francesi. Eccellente anche Lara Gut, che in questa stagione è la vincitrice a Killington, poi capace anche di ottenere due secondi e un terzo posto, mentre per Petra Vlhova ci sono finora un secondo e due terzi posti, senza vittorie ma con ben quattro quarti posti, per cui la slovacca è sempre in agguato. Citazioni d’obbligo anche per la campionessa olimpica e padrona di casa svedese Sara Hector, la francese Tessa Worley, la canadese Valerie Grenier (capace di vincere a Kranjska Gora) e la norvegese Ragnhild Mowinckel. Ogni altro nome sarebbe una sorpresa davvero clamorosa…

