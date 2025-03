DIRETTA GIGANTE ARE: FEDERICA BRIGNONE SEMPRE IN COPERTINA

Dalla Norvegia alla Svezia, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile resta in Scandinavia e sempre con Federica Brignone in copertina, anche oggi sabato 8 marzo 2025 per la diretta gigante Are, che potremo seguire dalle ore 9.30 per la prima manche e poi dalle ore 12.30, quando invece prenderà il via evidentemente la seconda manche. In gigante arriviamo dai capolavori compiuti nelle ultime settimane dalla Tigre di La Salle, che ha dominato con distacchi abissali ai Mondiali di Saalbach e poi ci ha regalato una doppietta di vittorie al Sestriere nonostante fosse reduce dall’influenza.

Nel mezzo c’è stato l’eccellente weekend a Kvitfjell, con la perla della vittoria in super-G, per cui la diretta gigante Are vedrà Federica Brignone a caccia delle Coppe, al plurale. Nella classifica generale il vantaggio è arrivato a 251 punti su Lara Gut-Behrami, ovviamente per la matematica è ancora presto però oggi potrebbe essere l’occasione perfetta per fare un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo massimo. Attenzione però anche alla Coppa di gigante, dove Brignone ha ridotto a soli 40 punti il suo ritardo da Alice Robinson, per cui è più che legittimo inseguire anche la Coppetta della specialità in cui in questa stagione l’Azzurra non ha avuto mezze misure: o vince o esce.

GIGANTE ARE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

La diretta gigante Are in tv sarà garantita da Rai Sport ed Eurosport, con l’ormai ben nota doppia modalità che coinvolgerà quindi anche Rai Play e Discovery + (più i servizi collegati) per la diretta streaming video.

Vogliamo parlare allora in particolare della Coppa di specialità presentando la diretta gigante Are, anche perché ormai siamo al penultimo appuntamento della stagione prima del gigante delle Finali, sull’inedito pendio di Sun Valley, nell’Idaho. Come abbiamo già accennato, in questa stagione Federica Brignone non ha avuto mezze misure in gigante: quattro vittorie (cinque con i Mondiali) e tre uscite, ovviamente il triplo “zero” pesa molto, ma la superiorità è stata tale per cui l’Azzurra ha ancora indettino nelle proprie mani, perché con due vittorie si prenderebbe la Coppa di gigante anche in caso di doppio secondo posto da parte di Alice Robinson.

La neozelandese ha avuto una costanza senza precedenti nella sua carriera: una vittoria, due secondi posti (più l’argento ai Mondiali), ben tre terzi posti e l’unica volta in cui non è salita sul podio è stata in occasione dell’uscita di pista a Killington. In piena corsa ci sarebbe anche Sara Hector, che però di recente è apparsa in netto calo dopo l’ottima prima parte di stagione. La svedese è comunque a 79 punti da Robinson e 39 da Brignone ed è la padrona di casa nella diretta gigante Are: gareggiare nella sua Svezia aiuterà Sara Hector a rilanciarsi per la Coppa?