Diretta/ Gigante Bansko streaming video Rai: Odermatt ancora al comando! (CdM sci, 10 febbraio 2024)

DIRETTA GIGANTE BANSKO: MARCO ODERMATT AL COMANDO!

Marco Odermatt è al primo posto dopo la diretta della prima manche del gigante di Bansko, tappa bulgara della Coppa del Mondo. Sappiamo che il fenomeno svizzero ha proprio nel gigante la sua specialità preferita, a Schladming vinse nonostante un errore nella prima manche e stavolta ha sciato “tranquillo”, accendendo il turbo solo nel finale: tanto è bastato per essere al comando con il tempo di 1’10”09 e un bel margine di vantaggio di 35/100 sul norvegese Alexander Steen Olsen (che era al comando fino all’ultimo intermedio) e 47/100 sull’austriaco Manuel Feller, che chiude il podio virtuale.

Amaro in bocca per Filippo Della Vite, fantastico per tre quarti di gara e poi in crisi nel finale: il distacco è di 1”96, per cui il migliore italiano è stato Luca De Aliprandini, pur con un ritardo di 1”85. Su livelli simili anche Giovanni Borsotti, staccato di 2”14. Male invece stavolta Alex Vinatzer, che difficilmente rivedremo nella seconda manche a causa di 3”09 di ritardo e lo stesso discorso vale per Hannes Zingerle, staccato di 3”25 nonostante nel primo intermedio avesse ottenuto il secondo miglior tempo assoluto. Grande rimpianto per l’andorrano Joan Verdu, che stava andando più forte di Marco Odermatt quando è uscito di pista. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIGANTE BANSKO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv del gigante di Bansko riguarda due emittenti, come sempre succede nelle gare di Coppa del Mondo di sci alpino: l’appuntamento in chiaro è su Rai Sport, che trovate al numero 57 del vostro telecomando, ma naturalmente c’è anche l’opzione di Eurosport che invece è un canale riservato agli abbonati alla televisione satellitare, perché presente al numero 210 del decoder di Sky. Per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, è visitabile il sito di Rai Play e potrete attivare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, in alternativa sarà possibile sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY, GIGANTE BANSKO

VIA ALLA PRIMA MANCHE!

La diretta del gigante di Bansko sta finalmente per farci compagnia. La Banderitsa è una pista caratterizzata dalla sua composizione, due parti che possiamo definire distinte e che sono state dedicate a due leggende dello sci alpino, una a Marc Girardelli e l’altra al nostro Alberto Tomba. Caso se vogliamo curioso, visto che comunque a Bansko in Coppa del Mondo si è gareggiato poco e già in un’epoca in cui lussemburghese e bolognese erano ritirati: il primo gigante maschile è del 2012 e lo aveva vinto Marcel Hirscher, un italiano era salito sul podio ma si era trattato di Massimiliano Blardone, quel giorno splendido secondo davanti a Marcel Mathis.

A Bansko poi si è corso per altre tre volte per quanto riguarda il gigante: nel 2019 vittoria di Henrik Kristoffersen davanti a Hirscher e Thomas Fanara, nel 2021 invece doppia gara con i successi di Filip Zubcic e Mathieu Faivre, quest’ultimo già secondo nel primo gigante aveva poi preceduto nientemeno che Marco Odermatt, la cui sesta vittoria stagionale in gigante rappresenterebbe quindi anche la prima di sempre sulla Banderitsa. Adesso per noi è davvero arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere cosa succederà in gara: la prima manche dista solo pochi minuti e quindi lasciamo che a parlare siano i protagonisti sulla pista, finalmente la diretta del gigante di Bansko sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

ODERMATT SENZA RIVALI?

La diretta del gigante di Bansko, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile, scatta alle ore 9:30 di sabato 10 febbraio: vivremo qui la prima manche, mentre la seconda è prevista per le ore 12:30. La cancellazione delle gare lo scorso weekend non ha toccato lo slalom di Chamonix, vinto da Daniel Yule che clamorosamente ha rimontato dalla trentesima posizione mettendo tutti in fila; oggi però parliamo di slalom gigante e le cose cambiano, perché quest’anno (e non per la prima volta) la specialità ha il volto nettissimo di Marco Odermatt.

La Coppa del Mondo 2023-2024 ha finora ospitato cinque giganti: li ha vinti tutti lo svizzero, che di conseguenza domina in classifica ed è anche a un passo dalla conquista del terzo globo di cristallo consecutivo. Da qui al termine della stagione ci saranno altri cinque giganti e dunque Odermatt non potrà comunque festeggiare oggi in modo aritmetico, ma il concetto è chiaro: c’è lui e poi ci sono tutti gli altri, anche se poi è sempre possibile che in una gara singola i rapporti di forza possano essere ridisegnati.

DIRETTA GIGANTE BANSKO: RISULTATI E CONTESTO

Ci stiamo finalmente approcciando alla diretta del gigante di Bansko: Odermatt come detto è dominante e quest’anno non ha lasciato ad alcun rivale la soddisfazione di arrivargli davanti in questa specialità. Lo svizzero, che sta dominando anche e soprattutto la classifica generale, ha dunque 500 punti: è già di 215 lunghezze il vantaggio su Filip Zubcic che precede Zan Kranjec, stanno dunque facendo bene i balcanici mentre purtroppo Marco Schwarz ha pagato l’infortunio e Henrik Kristoffersen non è sui suoi abituali livelli, tanto da essere quinto con appena 178 punti.

Per quanto riguarda la Coppa del Mondo, Odermatt ha la bellezza di 722 punti di margine sul sorprendente Cyprien Sarrazin, e addirittura 797 su Manuel Feller: possiamo dire in questo caso che i conti siano chiusi, certamente i miracoli possono sempre accadere ma appare difficile che uno dei due avversari del rossocrociato possano coprire questa distanza, considerando anche che uno si dedica esclusivamente alla velocità mentre l’altro ha raccolto 490 dei suoi 609 punti nello slalom. Insomma: è un Odermatt contro tutti, ma tra poco scopriremo quello che ci dirà la diretta del gigante di Bansko.











