Diretta gigante Copper Mountain streaming video Rai: orario e risultato live della gara della Coppa del Mondo di sci femminile, oggi 29 novembre 2025

DIRETTA GIGANTE COPPER MOUNTAIN: VIA ALLA PRIMA MANCHE

A livello di curiosità, negli ultimi minuti prima del via alla diretta gigante Copper Mountain – in ritardo di mezz’ora a causa della nevicata nella notte – citiamo i precedenti meno lontani nel tempo per la Coppa del Mondo di sci in questa località del Colorado. Nel novembre 1999 ci furono un gigante e uno slalom e ricordiamo volentieri il secondo posto di Karen Putzer alle spalle di Régine Cavagnoud, naturalmente in gigante. Un paio di anni più tardi, cioè nel novembre 2001, ecco nuovamente un weekend per le discipline tecniche a Copper Mountain e si impose la norvegese Andrine Flemmen, che fino a quel momento in carriera aveva vinto solamente a Soelden.

Insomma, da questo punto di vista potrebbe essere considerato un buon auspicio per Julia Scheib, che cercherà di unire al successo sul Rettenbach anche una vittoria in Colorado. Naturalmente tutto questo conta solo come curiosità statistica, sono passati 24 anni da allora e quindi noi adesso cediamo la parola alle protagoniste dell’attualità per vivere la diretta gigante Copper Mountain e tutte le sue emozioni! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIGANTE COPPER MOUNTAIN IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta gigante Copper Mountain in tv sarà in chiaro su Rai Sport e per gli abbonati anche su Eurosport, con Rai Play e Discovery + a garantire la diretta streaming video dagli Stati Uniti.

DIRETTA GIGANTE COPPER MOUNTAIN RAIPLAY

UN “VUOTO” DI POTERE?

Finite le gare maschili, cominciano quelle femminili in Colorado e quindi oggi, sabato 29 novembre 2025, l’appuntamento sarà con la diretta gigante Copper Mountain, che sancirà anche per le donne il ritorno in questa località degli States dopo moltissimi anni di assenza – anche se molte conoscono bene le piste, sede di allenamenti nelle trasferte in Nord America.

Purtroppo dobbiamo parlare innanzitutto delle assenti: l’Italia in questi giorni ha accolto con piacere il ritorno di Federica Brignone sugli sci, ma il cammino per ritornare in gara sarà ancora lungo. Tra le Azzurre manca anche Marta Bassino, ma piange anche la Svizzera, perché per Lara Gut-Behrami è già finita la stagione delle Olimpiadi e forse anche la carriera, se la ticinese non cambierà idea sul ritiro che avrebbe dovuto essere dopo i Giochi.

Proveranno ad approfittarne le avversarie, come è normale che sia. La prima citazione va spesa per Julia Scheib, perché l’austriaca aveva vinto un mese fa con pieno merito il gigante d’apertura a Soelden, però in carriera è andata sul podio solamente sul Rettenbach e di conseguenza Scheib dovrà dimostrare di poter essere competitiva ai massimi livelli ovunque.

Le pretendenti alla vittoria potrebbero essere molte nella diretta gigante Copper Mountain per la Coppa del Mondo di sci, l’appuntamento quindi sarà imperdibile alle ore 18.00 italiane per la prima manche considerate le otto ore di fuso con il Colorado, poi sarà sera quando prenderà il via la seconda manche, fissata alle ore 21.00.

DIRETTA GIGANTE COPPER MOUNTAIN: LE PADRONE DI CASA IN EVIDENZA

Il pubblico statunitense spera che la diretta gigante Copper Mountain possa diventare una festa Usa e obiettivamente ci sono legittime speranze per le padrone di casa. Infatti Paula Moltzan arriva dal secondo posto di Soelden, dove è stata sesta Nina O’Brien e soprattutto abbiamo avuto il quarto posto di Mikaela Shiffrin, chiaro segnale di un ritorno ad ottimi livelli anche in gigante per la campionessa, che nel frattempo ha dominato i primi due slalom della stagione ed è già in fuga nella classifica generale. Escludendo Lara Gut (che fu terza), potremmo dire che tre delle migliori cinque a Soelden sono americane, un messaggio chiaro alle rivali.

Sperano invece in segnali di miglioramento Alice Robinson e Sara Hector, che in Austria erano rimaste al di sotto delle aspettative. Seguiremo con grande interesse anche Lara Colturi, dopo il settimo posto d’apertura e soprattutto la doppia piazza d’onore in slalom, quanto alle italiane “di passaporto” invece nella diretta gigante Copper Mountain speriamo invece di ritrovare ad alti livelli evidentemente Sofia Goggia dopo l’uscita di Soelden e in segnali positivi dal resto della squadra, con il diciassettesimo posto di Asja Zenere che era stata l’unica soddisfazione.