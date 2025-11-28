Diretta gigante Copper Mountain streaming video tv: orario e risultato live della gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile.

DIRETTA GIGANTE COPPER MOUNTAIN: INIZIA LA PRIMA MANCHE!

Ci siamo con la diretta gigante Copper Mountain, sta per cominciare la prima manche e noi abbiamo già detto che questa località del Colorado entra per la prima volta nel calendario originale di Coppa del Mondo, ma era invece già stata inserita come sostituzione in tre edizioni. L’ultima nel 2001, quando Andrine Flemmen e Laure Pequegnot avevano vinto rispettivamente gigante e slalom di una stagione dominata da Michaela Dorfmeister, vincitrice del globo con 340 punti di vantaggio su Renate Goetschl; nel 1999 stesso contesto, nel gigante si era imposta Régine Cavagnoud e in slalom vittoria ex aequo.

Aveva festeggiato ancora una francese, Christel Pascal, in compagnia di Spela Pretnar; in quel caso classifica invertita rispetto a quanto sarebbe accaduto due anni dopo, cioè Goetschl davanti a Dorfmeister e stavolta per 325 punti. La prima volta di Copper Mountain? Nel 1976, anche l’unica volta degli uomini: Greg Jones aveva vinto il gigante, Ingemar Stenmark lo slalom (con Gustav Thoeni terzo), il fenomenale svedese si era preso la Coppa davanti a Piero Gros e appunto Thoeni. Questa la storia, adesso l’attualità: accomodiamoci pure perché la prima manche è al via, quindi seguiamo insieme la diretta gigante Copper Mountain! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV IL GIGANTE COPPER MOUNTAIN

DIRETTA GIGANTE COPPER MOUNTAIN SU RAIPLAY

ODERMATT PER IL BIS!

È una grande novità la diretta gigante Copper Mountain, che va in scena venerdì 28 novembre con la prima manche alle ore 18:00 e la seconda alle 21:00, ovviamente secondo il fuso di casa nostra: per la prima volta di sempre, nella Coppa del Mondo 2025-2026, entra in calendario la località del Colorado.

A dire il vero, oltre al fatto che abbiamo già avuto il super-G ieri, non si tratta di un esordio assoluto perché a Copper Mountain si erano già tenute delle gare di recupero in passato, ma è un inedito se pensiamo al calendario originale di Coppa del Mondo, che ha invece escluso Beaver Creek per quanto riguarda le gare maschili.

Parlando dell’attualità, fino a questo momento l’unico gigante disputato in stagione è quello di apertura a Soelden, e tanto per cambiare l’ha vinto Marco Odermatt: il fenomenale svizzero ha iniziato alla grande l’annata che potrebbe portarlo alla quinta Coppa del Mondo consecutiva e in carriera, ma non solo.

Potrebbe infatti essere pokerissimo anche in gigante: diciamo allora che Odermatt sta dominando tanto quanto lo ha fatto Marcel Hirscher appena prima di lui, ma nella diretta gigante Copper Mountain vista la novità del tracciato potrebbero essere altri i nomi da tenere d’occhio per la vittoria…

DIRETTA GIGANTE COPPER MOUNTAIN: ANCORA PRESTO PER VALUTARE

Parliamo di sorprese a pochi passi dalla diretta gigante Copper Mountain? Ecco: sabato scorso lo slalom di Gurgl ci ha regalato le prime due posizioni assolutamente impronosticabili con vittoria per Paco Rassat e piazza d’onore per Armand Marchant, nati rispettivamente nel 1998 e 1997 e che fino a quel momento sommavano zero podi in Coppa del Mondo, ma sono comunque riusciti ad avere la meglio sulla concorrenza a cominciare da Atle Lie McGrath, terzo sulla Kirchenkar a replicare il risultato che aveva ottenuto nella gara di Soelden, mettendo a referto punti utili per la Coppa del Mondo.

Diciamo comunque che Rassat qualcosa lo aveva già racimolato in stagione; adesso da vedere se sia in grado di ripetersi, come detto il grande favorito oggi non può che essere Odermatt perché i numeri che ha saputo mettere insieme in gigante sono straordinari, la concorrenza però non vuole rimanere a guardare e, lo abbiamo già detto e lo ripetiamo, il fatto che si gareggi su una pista nuova può portare ad altre sorprese, intanto per la Coppa del Mondo generale se la gioca anche Lucas Pinheiro Braathen ma solo nella misura in cui possa riuscire a dominare nelle specialità tecniche, lui che ha già vinto lo slalom di Levi. Staremo a vedere cosa succederà…