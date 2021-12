Diretta gigante Courchevel/ Streaming video Rai: ecco Bassino e Brignone, CdM sci

DIRETTA GIGANTE COURCHEVEL: TUTTO SULLE AZZURRE!

La diretta del gigante di Courchevel ci proporrà oggi, martedì 21 dicembre 2021, un nuovo appuntamento in giorni che sono molto intensi per la Coppa del Mondo di sci 2021-2022. Il Circo Bianco oggi mette sotto i riflettori le donne e finalmente si torna a disputare un gigante: in questa specialità siamo infatti fermi alla cancellazione della gara di fine novembre a Killington per troppo vento e dunque l’unico riferimento è ancora il gigante di apertura della stagione a Soelden, ormai addirittura due mesi fa.

DIRETTA/ Super-G St Moritz streaming video Rai: Brignone-Curtoni, che Italia!

Le nostre due punte di diamante per il gigante femminile, Marta Bassino e Federica Brignone, erano entrambe uscite in Austria, di conseguenza oggi è quasi come se si ripartisse da zero. Courchevel sarà una tappa molto importante, con due giganti consecutivi dal momento che domani si recupererà proprio quello non completato a Killington, inoltre l’anno scorso in Francia vinse Marta Bassino mentre nel 2019 si era imposta Federica Brignone: facile capire perché la voglia di riscatto sia molto grande. Andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Courchevel.

DIRETTA SUPER-G LAKE LOUISE/ Streaming video Rai. vince ancora Goggia! Italia ok!

DIRETTA GIGANTE COURCHEVEL IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante di Courchevel vedrà la prima manche con inizio alle ore 10.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Courchevel (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

Davide Brignone, fratello Federica/ “Mal visto in squadra, penso solo al suo bene”

DIRETTA GIGANTE COURCHEVEL: FAVORITE E AZZURRE

Presentando la diretta del gigante di Courchevel, abbiamo già fatto i nomi di Marta Bassino e Federica Brignone. Gli scherzi del calendario hanno rinviato di ben due mesi la seconda uscita in gigante dopo Soelden, entrambe devono riscattarsi e lo potranno fare sulle nevi francesi, già fortunate per entrambe in passato. Ci aspettiamo dunque il ritorno ai massimi livelli delle campionesse che hanno vinto le ultime due Coppe di specialità in gigante (2020 Brignone e 2021 Bassino), senza dimenticare che sarà importante verificare anche cosa saprà fare Sofia Goggia, che è in forma straordinaria e di conseguenza vuole fare bene anche in gigante, magari per tenere acceso il sogno chiamato Coppa del Mondo generale.

Ci sono poi naturalmente le grandi rivali straniere, a cominciare da Mikaela Shiffrin, che ha vinto a Soelden e di conseguenza è leader della Coppa di specialità, ma soprattutto in gigante dovrà costruire una buona fetta del suo assalto alla classifica generale. Assenti per Covid Lara Gut, Alice Robinson e Katharina Liensberger, la prima rivale (italiane escluse) della statunitense potrebbe naturalmente essere Petra Vlhova, anche perché la slovacca ha saltato tutte le gare veloci delle ultime settimane proprio per prepararsi alla perfezione al ritorno delle gare tecniche, che domineranno tutto il periodo delle feste. Vi sono poi altri nomi da tenere in grande considerazione, dalla “eterna” Tessa Worley (che in Francia è pure la padrona di casa) all’emergente Meta Hrovat. Ne vedremo delle belle, anche se il numero di assenti per Covid preoccupa…

© RIPRODUZIONE RISERVATA