Diretta Gigante Courchevel/ Streaming video Rai: Shiffrin protagonista annunciata

Spazio alla diretta del gigante di Courchevel anche oggi, mercoledì 22 dicembre 2021: dopo pure la splendida prova occorsa solo ieri alla pista francese, ecco che la Coppa del mondo di sci femminile torna di scena qui sulla Emile Allias, per la gara di slalom gigante, la numero 14^ della stagione e che pure in origine avrebbe dovuto avere luogo ancora a Killington, lo scorso novembre. Ricordiamo tutti come era andata negli Stati Uniti il 27 novembre scorso: il troppo vento aveva di fatto reso impossibile la discesa in sicurezza delle grandi del Circo Bianco, e la FIS si è dunque affrettata a recuperare al più presto la gara. Oggi è dunque il gran giorno e sarà la pista di Courchevel a fare ancora una volta da sfondo alle nostre beniamine della coppa.

Che pure già ieri hanno dato gran spettacolo nel primo gigante di Courchevel: qui vera star era stata Mikaela Shiffrin, che già dalla prima manche aveva di fatto messo le mani sulla sua 72^ vittoria in coppa del mondo, realizzando una prova eccezionale e segnando un distacco fin da subito apparso incolmabile dalle rivali. Nella seconda manche ovviamente la statunitense si è rivelata per l’ennesima volta all’altezza della sua immensa fama, chiudendo la prova da leader indiscussa. Nessuno allora era riuscito a infastidire la sciatrice del Colorado, ma che accadrà nella diretta del gigante di Courchevel questa mattina?

DIRETTA GIGANTE COURCHEVEL IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

Segnaliamo che anche oggi la diretta del gigante di Courchevel vedrà la prima manche con inizio alle ore 10.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Courchevel (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE COURCHEVEL: FAVORITE E AZZURRE

Alla vigilia della diretta del gigante di Courchevel, ecco che protagonista annunciata non può che essere ancora la statunitense Mikaela Shiffrin, che già ieri ha strabiliato tutti con una vittoria super sulla pista, ben insidiosa, della Emile Allais . La sciatrice americana, come abbiamo accennato prima, anzi è apparsa davvero inarrivabile sulle curve del tracciato francese: facile, anzi scontato, attendersi da lei ancora una prestazione super in questa seconda gara a Courchevel e con tutta probabilità anche la vittoria. Ma chi alle sue spalle avrà oggi l’opportunità di splendere e magari salire sul podio? Sempre la gara di ieri mattina ci ha consegnato i nomi di Sara Hector e Michelle Gisin come tra i più “papabili” per la top three, ma pure non dimentichiamoci di atlete come Petra Vlhova, a podio nella prima prova di Soelden e Tessa Worley: mancherò di certo però Lara Gut, trovata positiva al cornaviurs nei giorni scorsi.

Per quanto riguarda lo squadrone italiano, va pur detto che in questa seconda diretta del gigante di Courchevel ci attendiamo un vero riscatto da parte delle nostre beniamine, che ieri non hanno brillato. Attenzione allora a Marta Bassino, finita ieri out già nella prima manche, come pure a Federica Brignone, ben “arrabbiata” dopo il solo settimo posto ottenuto dalla Emile Allias 24 ore fa. Può ancora fare bene pure Sofia Goggia: la bergamasca è in ottime condizioni e pure ieri ha mostrato di avere qualcosa da dire anche nel gigante di Courchevel. Serve però ritrovare il feeling con la pista francese, ieri non al massiamo.

