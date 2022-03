Diretta gigante Courchevel/ Streaming video tv: Brignone-Bassino (Finale Coppa del Mondo)

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE, FINALE COPPA DEL MONDO 2022: DUE AZZURRE IN GARA

Proseguono le finali di Coppa del mondo di sci alpino, con la diretta del Gigante femminile di Courchevel. La gara, in programma per oggi, 20 marzo, si disputerà come di consueto in due manche. La prima è alle ore 9 mentre la seconda alle 12. Intervallate con le gare femminili, lo slalom maschile.

Si tratta dell’ultimo giorno di gare per la Coppa del mondo, dopo le finali delle discese libere di mercoledì 16 marzo, i Supergiganti di giovedì 17 marzo, l’evento a squadre di venerdì 18. Tra ieri, 19 marzo, e oggi 20 marzo, in programma i due slalom, giganti e speciali. Le azzurre parteciperanno con due sciatrici, al contrario dello slalom, che non non visto nessuna italiana in finale.

DIRETTA GIGANTE COURCHEVEL, FINALE COPPA DEL MONDO 2022: BASSINO-BRIGNONE!

Nella finale di Gigante femminile per la Coppa del Mondo 2022, le azzurre parteciperanno con Marta Bassino e Federica Brignone. Al contrario dello slalom, nel quale nessuna italiana è riuscita ad arrivare in finale, nel Gigante ci saranno le due sciatrici. La Brignone è reduce da una medaglia importantissima ottenuta nel Super G. Nelle finali di Coppa del Mondo di Courchevel, all’ultimo Super G della stagione, Federica Brignone ed Elena Curtoni hanno chiuso al primo e al secondo posto la classifica di specialità, portando a casa due medaglie.

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE, FINALE COPPA DEL MONDO 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

Come seguire le gare in diretta di Gigante femminile che vale la finale di Coppa del Mondo a Courchevel? La gara, che vedrà impegnati Vinatzer, Sala e Razzoli, avrà il via oggi, domenica 20 marzo, con la prima manche prevista alle 10.30. La seconda è in programma alle 13.30. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su vari canali in chiaro e Pay tv. Per quanto riguarda la tv pubblica, le sfide di Coppa del Mondo di sci si potranno guardare su Rai2 e RaiSport. Per le Pay tv, appuntamento su Dazn ed Eurosport. La diretta streaming dello slalom maschile sarà disponibile sulle piattaforme Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN.











