Diretta gigante femminile Jasna/ Streaming video Rai: Bassino pronta al trionfo (CdM)

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE JASNA: SPERANZE AZZURRE

La diretta del gigante femminile di Jasna, appuntamento valido per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino, scatta alle ore 9:30 di domenica 7 marzo; avremo poi la 2^ manche alle ore 12:30 e questo è il secondo di due impegni sulla pista Lukova-Priehyba, in Slovenia. Ci stiamo avvicinando alle finali, nelle quali finalmente si decreterà la vincitrice della Coppa del Mondo e le varie atlete che otterranno le coppette di specialità; questa allora può essere una grande occasione per Marta Bassino, che guida la classifica con un vantaggio di 124 punti sulla veterana Tessa Worley e può già chiudere i conti, visto che dopo questa gara avremo solo quella di Lenzerheide.

La francese ha vinto l’ultima prova disputata, quella di Plan De Corones; è già passato un mese e mezzo da allora ma nel mentre abbiamo avuto la gara di Cortina valida per i Mondiali, e in quell’occasione le donne di classifica avevano deluso con la sola eccezione di Mikaela Shiffrin (straordinaria quando ha “contato” e cioè per le medaglie, ma la cui stagione per motivi extra-pista non è stata all’altezza delle ultime), che però qui è troppo staccata per pensare di portare a casa la coppetta. Vedremo allora cosa succederà nella diretta del gigante femminile di Jasna, noi aspettiamo che cominci la 1^ manche e intanto facciamo qualche valutazione sulla gara…

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE JASNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Per seguire la diretta tv del gigante femminile di Jasna avrete a disposizione, come sempre, due diversi canali: su Rai Sport + HD sarà dato ampio spazio ai commenti da studio ma la gara sarà trasmessa anche su Eurosport, altra emittente a disposizione sul digitale terrestre. I clienti Sky troveranno questo canale al numero 210 del loro decoder ed eventualmente nel pacchetto di Sky Go per la diretta streaming video; per quanto riguarda la televisione di stato, la mobilità sarà garantita senza costi aggiuntivi visitando il sito o l’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE JASNA: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già detto, il gigante femminile di Jasna potrebbe essere la gara della consacrazione per Marta Bassino: avendo 134 punti di vantaggio su Tessa Worley, la piemontese si può permettere di perderne 34 dalla francese per arrivare alle finali di Lenzerheide con 100 punti di margine, avendo la coppetta di specialità in tasca per il maggior numero di vittorie. Significa, tradotto in risultati sulla pista, che in caso di vittoria della Worley la Bassino dovrebbe arrivare seconda, mentre con la francese alla piazza d’onore basterebbe la quarta posizione; per Michelle Gisin il discorso è simile visto che la svizzera accusa un ritardo di 142 punti, mentre sono più staccate la connazionale Federica Brignone (-178) che ha vinto l’ultimo super-G in Val di Fassa, e appunto Mikaela Shiffrin che con una distanza di 180 punti avrebbe bisogno di un miracolo per festeggiare la coppetta (ovvero: vittoria con Bassino a meno di 20 punti, poi altro successo nelle finali e nuovo flop dell’azzurra). Calcoli a parte, speriamo davvero che Marta e la pattuglia azzurra si facciano valere, dando ancora più lustro ad un periodo straordinario per la valanga rosa in Coppa del Mondo.



