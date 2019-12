Diretta gigante femminile Lienz/ Streaming video Rai: orario e italiane in gara

Si apre un nuovo appuntamento con la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino: sulla Schlossberg si corre il gigante femminile di Lienz, e dunque sabato 28 dicembre avremo la prima manche che parte alle ore 10:15 con appuntamento alle ore 13:30 per la seconda manche. La nostra Federica Brignone, reduce dalla splendida vittoria di Courchevel, ci riprova e oggi correrà con il pettorale rosso di leader della classifica: la milanese punta con decisione a prendersi la coppetta di specialità in una stagione che sta dicendo benissimo all’Italia dello sci. Le avversarie sono note, a cominciare da Mikaela Shiffrin che difende il titolo ottenuto l’anno scorso; tra queste però ci sono due azzurre come Sofia Goggia, che ha sempre ripetuto di voler essere incisiva anche in questa specialità, e Marta Bassino che aveva trionfato a Killington. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta del gigante femminile di Lienz, intanto possiamo presentare i temi principali di questa gara.

Come sempre la diretta tv del gigante femminile di Lienz, prova della Coppa del Mondo di sci alpino, sarà trasmessa dalla televisione di stato: i due appuntamenti classici sono con Rai Sport e Rai Sport + ai canali 57 e 58 del vostro telecomando, ma ci sarà poi un’altra opportunità di seguire questa gara e cioè su Eurosport, accessibile anche agli abbonati Sky al numero 210 del decoder. Per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, basterà collegarsi al sito www.raiplay.it, senza costi aggiuntivi, e utilizzare dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Il gigante femminile di Lienz si corre 24 ore dopo lo slalom, e dunque sulla Schlossberg si torna a gareggiare: tuttavia la domenica mattina vedrà l’Italia partire come grande nazione favorita, visto che in questa specialità abbiamo sempre fatto benissimo e nelle ultime stagioni le nostre ragazze sono tornate a ruggire. Per di più quest’anno Mikaela Shiffrin, che nel 2019 si era presa anche questa coppetta, non sta dominando e dunque c’è spazio per la concorrenza; Federica Brignone comanda la classifica e ha mostrato straordinari progressi, addirittura si potrebbe sognare un podio tutto azzurro a patto che anche Sofia Goggia faccia il definitivo salto di qualità. Quello che non gli è riuscito a Courchevel, nonostante una straordinaria rimonta nella seconda manche: la bergamasca dovrà ora provare a essere costante sulle due discese. Per quanto riguarda le avversarie, Tessa Worley rimane una delle più agguerrite ma bisognerà fare attenzione anche ad Alice Robinson, vincitrice a sorpresa della prima gara stagionale (a Solden) anche se poi non è più riuscita a confermarsi.



