Diretta gigante femminile Mondiali Cortina/ Streaming video Rai: riecco Bassino

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE MONDIALI CORTINA: ANCORA BRIGNONE E BASSINO!

La diretta del gigante femminile dei Mondiali di Cortina è sicuramente uno degli appuntamenti più attesi della rassegna iridata dello sci alpino da Cortina d’Ampezzo. Oggi giovedì 18 febbraio è infatti altissima l’attesa per Marta Bassino e Federica Brignone: la piemontese ha vinto martedì l’oro nel parallelo e soprattutto è la leader della classifica della Coppa di specialità del gigante in questa stagione, nella quale ha già vinto per ben quattro volte; Federica invece è la detentrice della Coppa di gigante (oltre che di quella assoluta) e ha naturalmente tutte le carte in regola per provare a salire a sua volta sul podio. Dunque questa è forse la gara in assoluto più attesa in ottica azzurra ai Mondiali di sci Cortina 2021, fortunatamente siamo arrivati al gigante femminile avendo già spezzato il digiuno e questo potrebbe fare bene dal punto di vista psicologico, perché l’umore prima del parallelo di martedì cominciava a volgere al brutto. Adesso però tutto questo passa in secondo piano, perché ci sono da vivere tutte le emozioni di una grande giornata di sci: andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante femminile dei Mondiali di Cortina.

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE MONDIALI CORTINA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante femminile dei Mondiali di Cortina vedrà il via alla prima manche alle ore 10.00, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN – ma per i Mondiali di Cortina la Rai proporrà lo sci anche sui suoi canali generalisti, appuntamento dunque anche su Rai Due. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Cortina d’Ampezzo (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE MONDIALI DI CORTINA: FAVORITE E AZZURRE

Non eccediamo di certo nel patriottismo se diciamo che la diretta del gigante femminile dei Mondiali di Cortina vedrà come mattatrice Marta Bassino. Abbiamo già ricordato i suoi fenomenali risultati nella prima parte della stagione, con la perla della doppia vittoria a Kranjska Gora, dove semplicemente la piemontese è stata imbattibile, sciando con uno stile e al tempo stesso una velocità che ci hanno ricordato la migliore Deborah Compagnoni. Con un bilancio di quattro vittorie e un terzo posto su sei gare (Coppa di gigante ormai vicinissima), Marta Bassino è in primo piano su tutte le favorite dunque, ma anche Federica Brignone va a caccia di risposte importanti nella sua specialità preferita e che potrebbe riscattare dunque un Mondiale fin qui complicato per Fede. Sia chiaro, le avversarie non mancano tra le campionesse straniere: la svizzera Michelle Gisin è l’emblema della continuità in questa stagione, la francese Tessa Worley resta una “maestra” del gigante come ha dimostrato a Plan de Corones, l’altra elvetica Lara Gut-Behrami è in grande crescita pure in questa specialità e a Cortina ha già vinto un oro e un bronzo, senza dimenticare ovviamente la statunitense Mikaela Shiffrin, che vincendo il secondo gigante di Courchevel è stata la prima a spezzare in questa stagione il dominio di Marta Bassino e nei giorni scorsi è già stata bronzo in super-G e oro in combinata. Infine, mai dare per tagliata fuori Petra Vlhova, anche se la slovacca è rimasta sotto i suoi standard nei primi giganti stagionali: saprà riscattarsi proprio a Cortina?



