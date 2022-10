Diretta gigante femminile Soelden/ Streaming video Rai: riecco Bassino e Brignone

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE SOELDEN: CHI SARÀ LA VINCITRICE?

Con la diretta del gigante femminile di Soelden comincia già oggi, sabato 22 ottobre, la stagione 2022-2023 della Coppa del Mondo di sci alpino. Il Circo Bianco, come da consolidata abitudine, apre le danze in questa località austriaca che da molti anni ospita gare già a metà autunno sul ghiacciaio del Rettenbach. Il programma tradizionale sarà confermato anche stavolta: oggi il via con lo slalom gigante femminile, domani invece toccherà agli uomini. Da questo punto di vista, nulla cambia rispetto agli anni precedenti: come sempre saranno gli specialisti del gigante ad aprire con un gustoso antipasto la stagione del Circo Bianco, che poi però grazie alle discese in programma sul Cervino nei prossimi weekend non si fermerà più. Si riparte con aspettative subito alte soprattutto per Marta Bassino e Federica Brignone, dal momento che stiamo parlando di gigante. Ad esempio, due anni fa a Soelden c’era stata una meravigliosa doppietta: vittoria della Bassino davanti a Federica Brignone, seconda.

Naturalmente il sogno sarebbe quello di vivere di nuovo un debutto colorato di azzurro, migliore di quello dell’anno scorso quando vinse Mikaela Shiffrin davanti a Lara Gut e Petra Vlhova. Le incognite sono tante, come è normale che sia dopo mesi di inattività e all’inizio di un cammino lunghissimo, che avrà come evento culminante i Mondiali a Courchevel e Meribel, nel mese di febbraio 2023. Tornando all’attualità, per la diretta del gigante femminile di Soelden dobbiamo tenere presente che la forma magari non può ancora essere al top, ma questo vale per tutti e in ogni caso resta il fascino dell’evento che riporta in gara tutte le protagoniste più attese, dunque non vediamo l’ora di questo gigante nel quale gli appassionati di sci potranno rivedere in azione le campionesse dello sci: che cosa ci dirà la pista di Soelden?

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE SOELDEN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del gigante femminile di Soelden vedrà la prima manche con inizio alle ore 10.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.05. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile però solamente per gli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Austria (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIGANTE FEMMINILE DI SOELDEN SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE SOELDEN: CARATTERISTICHE, FAVORITE E AZZURRE

Presentando la diretta del gigante femminile di Soelden, bisogna tenere conto che questa è una gara molto particolare sotto diversi punti di vista. Siamo ancora ad ottobre, è la prima gara della stagione e siamo a 3000 metri di quota, venti chilometri sopra il centro abitato di Soelden, e quindi le condizioni in cui si disputa la gara sono particolari anche da questo punto di vista. Rispetto agli altri anni, sono più vicine le gare successive, infatti in casa Italia dobbiamo segnalare che Sofia Goggia ed Elena Curtoni non prenderanno parte al gigante di Soelden per proseguire la preparazione in vista del doppio appuntamento con la velocità di Zermatt/Cervinia. Saranno sette le Azzurre in gara e naturalmente l’attesa si concentrerà soprattutto su Federica Brignone e Marta Bassino, che hanno vinto la Coppa di gigante rispettivamente nel 2020 e nel 2021. Non solo: l’ultimo gigante (e anche ultima gara in assoluto della scorsa CdM) fu a Meribel il 20 marzo scorso e vinse Brignone davanti a Bassino, quindi sarebbe fantastico ricominciare come avevamo chiuso.

Tra le grandi favorite straniere dobbiamo elencare le solite note: Mikaela Shiffrin l’anno scorso è tornata a conquistare la Coppa del Mondo generale e già da oggi a Soelden potrebbe ricominciare il duello con la slovacca Petra Vlhova; nella scorsa stagione tuttavia le due donne copertina in gigante furono la francese Tessa Worley e la svedese Sara Hector. Worley si è presa la grande soddisfazione di rivincere la Coppa di specialità a cinque anni di distanza dalla precedente e con 16 vittorie tutte ottenute in gigante è naturalmente una “maestra” della disciplina, mentre Hector ha perso la Coppetta a causa di un brutto finale di stagione, ma ha vinto tre giganti di Coppa e soprattutto è la campionessa olimpica di slalom gigante grazie alla vittoria in Cina davanti alla nostra Federica Brignone, con Lara Gut bronzo.

