Diretta gigante femminile Soelden streaming video Rai: orario e risultato live della prima gara per la Coppa del Mondo di sci, oggi 25 ottobre 2025

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE SOELDEN: VIA ALLA PRIMA MANCHE!

Mentre sta per prendere il via la diretta gigante femminile Soelden, naturalmente con la sua prima manche, ci mette un po’ di malinconia ricordare i precedenti più recenti, che sono comunque l’occasione per rendere merito a Federica Brignone e Marta Bassino per i loro splendidi risultati. Sul Rettenbach ecco ben due vittorie per Brignone, entrambe speciali perché il 24 ottobre 2015 arrivò il suo primo successo in Coppa del Mondo in carriera, mentre giusto un anno fa il 26 ottobre 2024 la vittoria a Soelden diede il via alla stagione più bella della figlia d’arte classe 1990.

Diretta gigante maschile Sun Valley/ Video streaming Rai: Meillard vince! (CdM sci, 26 marzo 2025)

Detto che Brignone sul Rettenbach vanta anche tre secondi posti nel 2018, 2020 e 2023, per Marta Bassino contiamo invece sul ghiacciaio austriaco il terzo posto del 2016 e la vittoria del 2020, in apertura della stagione che diede la Coppa di specialità alla sciatrice piemontese. L’anno scorso invece la Coppetta andò a Federica Brignone con 580 punti contro i 520 di Alice Robinson e i 447 di Sara Hector, la campionessa olimpica in carica. Adesso però a parlare sarà il cronometro, via alla diretta gigante femminile Soelden! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE SUN VALLEY/: Federica Brignone vince la Coppa di Specialità! (25 marzo 2025)

GIGANTE FEMMINILE SOELDEN IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Stagione nuova, abitudini vecchie: la diretta gigante femminile Soelden in tv sarà in chiaro per tutti su Rai Sport e per gli abbonati anche su Eurosport, con i servizi di Rai Play oppure Discovery + per la diretta streaming video.

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE SOELDEN RAIPLAY

GIGANTE FEMMINILE SOELDEN: RICOMINCIA LA COPPA DEL MONDO

Inizia una nuova stagione con la Coppa del Mondo di sci alpino e allora il primo appuntamento sarà con la diretta gigante femminile Soelden, che oggi sabato 25 ottobre 2025 aprirà ufficialmente il cammino verso le “nostre” Olimpiadi Milano Cortina 2026, un evento che attirerà grande attenzione su tutti gli eventi del Circo Bianco fino ai Giochi del prossimo febbraio.

Diretta gigante Hafjell/ Loic Meillard ha vinto, Coppa e Coppetta a Odermatt! (CdM sci, 15 marzo 2025)

Purtroppo però fatichiamo ad avere l’entusiasmo che l’inizio di questa avventura avrebbe meritato. Già da mesi conviviamo con i dubbi legati alla possibilità che Federica Brignone sia presente almeno alle Olimpiadi dopo il grave infortunio rimediato ai Campionati Italiani al termine della passata stagione, mercoledì è arrivata la doccia gelata del brutto infortunio anche di Marta Bassino, che durante un allenamento in Val Senales ha riportato la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra.

Questo significa che due delle nostre tre campionesse più attese nello sci alpino femminile sono seriamente a rischio per le Olimpiadi e saranno come minimo assenti in gran parte della stagione di Coppa del Mondo, con Federica Brignone che ovviamente non avrà alcuna possibilità di difendere i propri titoli in Coppa del Mondo, sia nella classifica generale sia nella Coppa di specialità dello slalom gigante.

Avremmo desiderato scrivere una presentazione molto diversa, ma purtroppo questa è la situazione e allora prepariamoci a seguire comunque con tutta l’attenzione che merita la diretta gigante femminile Soelden sulla notissima pista tracciata sul ghiacciaio del Rettenbach: via alle ore 10.00 con la prima manche, mentre la seconda manche sarà in programma alle ore 13.00.

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE SOELDEN: AZZURRE E FAVORITE SENZA BRIGNONE E BASSINO

In assenza di Federica Brignone, la principale favorita per la vittoria nella diretta gigante femminile Soelden potrebbe essere la neozelandese Alice Robinson, che l’anno scorso era stata l’unica capace di contrastare la fuoriclasse azzurra in gigante, con il secondo posto sia ai Mondiali di Saalbach sia nella classifica finale della Coppa di specialità. Certo, sono passati molti mesi e quindi ci sono tutte le incognite legate al ritorno in gara dopo la lunghissima pausa, però Robinson sarà al centro dell’attenzione, al pari delle immancabili Lara Gut-Behrami e Mikaela Shiffrin.

La ticinese comincerà a Soelden l’ultima stagione della sua straordinaria carriera, la statunitense invece vorrà rilanciarsi ai vertici anche in gigante dopo le delusioni dell’ultima parte della scorsa stagione. In casa Italia invece le attese si concentreranno ancora di più su Sofia Goggia: il gigante potrebbe servire per fare un pensierino anche alla Coppa del Mondo generale, l’assenza anche di Bassino però metterà ancora più pressione sull’unica nostra star “sana” nell’anno olimpico. Servirebbe qualche guizzo dalle altre Azzurre, magari il giovane talento Giorgia Collomb: la diretta gigante femminile Soelden ci restituirà almeno in parte il sorriso?