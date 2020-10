Diretta gigante femminile Solden/ Streaming video Rai: riecco Federica Brignone!

DIRETTA GIGANTE DI SOLDEN: BRIGNONE ANCORA PROTAGONISTA?

Con la diretta del gigante femminile di Solden comincia già oggi, sabato 17 ottobre, la stagione 2020-2021 della Coppa del Mondo di sci alpino. Come da tradizione dunque il Circo Bianco apre le danze in questa località austriaca che da molti anni ospita gare già a metà autunno sul ghiacciaio del Rettenbach. Oggi il via con lo slalom gigante femminile, domani invece toccherà agli uomini. Da questo punto di vista, nulla cambia rispetto agli anni precedenti: come sempre saranno gli specialisti del gigante ad aprire con un gustoso antipasto la stagione del Circo Bianco, che poi entrerà nel vivo fra qualche settimana. Si riparte con nel cuore ancora la grande gioia del trionfo di Federica Brignone nella Coppa del Mondo generale nella scorsa stagione e naturalmente Fede sarà fra le protagoniste più attese già oggi nel gigante di Solden, perché questa è la sua specialità preferita. Il finale della scorsa Coppa del Mondo di sci era però stato turbato dal Coronavirus e molti mesi dopo siamo ancora alle prese con la pandemia, problema che potrebbe condizionare il resto della stagione compresi i Mondiali in programma a Cortina nel mese di febbraio 2021. Tornando all’attualità, per la diretta del gigante femminile di Solden dobbiamo tenere presente che la forma magari non può ancora essere al top, ma resta il fascino dell’evento che riporta in gara tutti i protagonisti più attesi dopo lunghi mesi di pausa, dunque l’attesa è grande per vedere questo gigante nel quale gli appassionati di sci potranno rivedere in azione le loro beniamine: che cosa ci dirà la pista di Solden?

DIRETTA GIGANTE DI SOLDEN IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LO SLALOM

La diretta del gigante femminile di Solden vedrà la prima manche con inizio alle ore 10.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Austria (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE SOLDEN: CARATTERISTICHE, FAVORITE E AZZURRE

Presentando la diretta del gigante femminile di Solden, bisogna tenere conto che questa è una gara molto particolare sotto diversi punti di vista. Siamo ancora ad ottobre, è la prima gara della stagione e poi ci sarà di nuovo una pausa di circa un mese prima di entrare davvero nel vivo della Coppa del Mondo, di conseguenza la forma non può essere al top, inoltre si tenga presente che siamo a 3000 metri di quota, venti chilometri sopra il centro abitato di Solden, e quindi le condizioni in cui si disputa la gara sono particolari anche da questo punto di vista. Tra le grandi favorite straniere dobbiamo purtroppo sottolineare l’assenza dell’americana Mikaela Shiffrin, che è alle prese con i postumi di un infortunio e dunque tornerà in gara più avanti, ritardando ancora il rientro alle competizioni dopo che il finale della scorsa stagione, tra la morte del padre e il Covid, non aveva mai visto l’americana al cancelletto di partenza nelle ultime settimane. Vogliamo allora mettere in copertina l’astro nascente neozelandese Alice Robinson, che d’altronde l’anno scorso vinse il gigante di Solden: riuscirà a concedere il bis?

La donna copertina però deve essere senza ombra di dubbio Federica Brignone per questo gigante di Solden, e di certo non lo diciamo per patriottismo: detentrice della Coppa del Mondo generale e pure della Coppa del Mondo di specialità di slalom gigante, Federica ha vissuto un 2020 memorabile almeno dal punto di vista strettamente sportivo, anche se naturalmente vi sono state diverse variabili che hanno favorito questo doppio trionfo. In ogni caso Brignone era lì, prima delle “terrestri” dietro a Shiffrin nella generale e al comando nel gigante e nelle ultime gare ha completato l’opera, diventando la prima sciatrice italiana di sempre a conquistare la Coppa del Mondo assoluta. Le aspettative dunque sono alte già per il gigante di Solden, con pure altre azzurre attese giustamente protagoniste a cominciare da una Marta Bassino che deve confermarsi ai vertici dello sci mondiale, vedremo dunque se il Circo Bianco 2020-2021 comincerà con il piede giusto per la nostra Valanga Rosa…



