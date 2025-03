DIRETTA GIGANTE FEMMINILE SUN VALLEY: ECCO LA PRIMA MANCHE!

Ecco finalmente la diretta gigante femminile Sun Valley con la sua prima manche: per Federica Brignone questa specialità sta diventando una sorta di “pista di casa”, solo in questa stagione la valdostana ha vinto cinque prove alle quali ha naturalmente aggiunto la medaglia d’oro ai Mondiali, finalmente salendo sul gradino più alto del podio dopo gli argenti del 2011 e 2023 (questo anche a riprova della sua costanza nel tempo). Anche per questo forse appare quantomeno curioso che la Brignone abbia vinto soltanto una volta la coppetta di specialità, nel 2020 quando fece sua la prima Coppa del Mondo: adesso potrebbe arrivare un altro bis, come detto le “basterebbe” la vittoria senza doversi preoccupare di Alice Robinson.

Diretta gigante Hafjell/ Loic Meillard ha vinto, Coppa e Coppetta a Odermatt! (CdM sci, 15 marzo 2025)

Possiamo allora ricordare che nelle stagioni seguenti a trionfare sono state la nostra Marta Bassino, ben lontana oggi dai picchi di quei tempi, e poi Tessa Worley, Mikaela Shiffrin e Lara Gut-Behrami; l’ultima sciatrice in grado di vincere per due volte consecutive la coppetta di gigante è stata Anna Fenninger, nel 2014 e 2015, anni coincisi con la doppietta nella Coppa del Mondo generale. La Brignone intanto può arrivare a due agganciando tante altre colleghe, ma Alice Robinson scriverebbe la storia diventando la prima oceanica con una coppa di sci alpino tra le mani: chi avrà la meglio? Scopriamolo lasciando la parola alla pista, la diretta gigante femminile Sun Valley sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta gigante Are/ Federica Brignone ha vinto ancora, la Coppa è vicinissima! (CdM sci, oggi 8 marzo 2025)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA GIGANTE FEMMINILE SUN VALLEY IN STREAMING VIDEO TV

È sempre Rai Due il canale tv sul quale seguire in chiaro la diretta gigante femminile Sun Valley, mentre in abbonamento è disponibile Eurosport; per la diretta streaming video dovrete rivolgervi a Rai Play oppure, sempre per gli abbonati, DAZN. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING GIGANTE FEMMINILE SUN VALLEY SU RAIPLAY

GIGANTE FEMMINILE SUN VALLEY: DUELLO A DUE PER LA COPPETTA!

Con l’imminente diretta gigante femminile Sun Valley possiamo dare il via alle prove tecniche nelle finali della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: siamo nella località dell’Idaho e martedì 25 marzo la prima manche prenderà il via alle ore 16:30, con la seconda invece che partirà alle ore 19:00. La diretta gigante femminile Sun Valley sarà sulla carta un grande duello per assicurarsi la coppetta di specialità: a differenza di quanto accaduto in discesa e super-G la nostra Federica Brignone deve inseguire, nello specifico sono 20 i punti che la separano da Alice Robinson che dunque ha una gran bella occasione per portare a casa un trofeo, magari aiutata anche dalla “pancia piena” della valdostana.

Diretta gigante Kranjska Gora/ Henrik Kristoffersen ha vinto, Coppa riaperta! (CdM sci, 1 marzo 2025)

A Brignone la Coppa del Mondo generale, alla Robinson la coppetta di gigante: la neozelandese ci metterebbe probabilmente la firma in attesa di diventare competitiva per l’obiettivo più grosso, perché questa stagione ci ha detto che la classe 2001 ha fatto straordinari progressi riprendendo un discorso che aveva iniziato da giovanissima, ora potrebbe arrivare la sua definitiva consacrazione anche se per il momento Federica Brignone rimane qualcosa di diverso; tra le due però ci sono 11 anni di differenza, dunque le avversarie della Robinson nel lungo periodo saranno altre e scopriremo chi, qualche nome lo possiamo già fare parlando della diretta gigante femminile Sun Valley che arriverà tra poco a farci compagnia.

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE SUN VALLEY: BRIGNONE SI CONFERMA?

La grande speranza è che ovviamente Federica Brignone possa confermarsi anche nella diretta gigante femminile Sun Valley, la sua è una stagione memorabile per i numeri che ha saputo costruire e tra l’altro l’azzurra ha vinto le ultime tre prove di specialità in Coppa del Mondo, con la doppietta al Sestriere e il timbro di Are mentre Alice Robinson non festeggia da Plan de Corones, il 21 gennaio scorso, ma è stata regolarissima nel salire sul podio nell’arco di questi mesi e infatti ha 20 punti di vantaggio sulla Brignone, cosa che comunque non le dà alcuna garanzia perché, in caso di vittoria oggi, la valdostana avrebbe la coppetta per il maggior numero di successi raccolti in gigante.

Parlavamo però di nuove leve: nella specialità, certamente è destinata a fare grandi cose Lara Colturi, che presto potrebbe anche diventare un rimpianto per l’Italia (la sua storia l’abbiamo raccontata) e che intanto è a quota tre podi stagionali, a 18 anni, di cui due appunto in gigante (seconda a Kranjska Gora, terza ad Are), probabilmente potrà chiudere nella Top Ten della classifica generale di Coppa del Mondo ed è quarta in quella di disciplina. Niente male davvero per la torinese che gareggia per l’Albania, dovesse arrivare un suo successo saremmo sicuramente contenti sia per le sue origini che per la sua crescita, scopriremo davvero tutto tra poco quando finalmente si gareggerà per la diretta gigante femminile Sun Valley.