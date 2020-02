Diretta gigante Garmisch/ Streaming video Rai: Kranjec sfida i due big

La diretta del gigante di Garmisch è un momento molto atteso per la Coppa del Mondo di sci. Il calendario infatti nelle ultime settimane ha riservato pochissime occasioni agli specialisti del gigante, che finalmente tornano in gara oggi a Garmisch Partenkirchen per il quinto appuntamento stagionale. Non vediamo dunque l’ora di tornare ad ammirare la specialità che da molti è considerata l’essenza dello sci, su un tracciato per di più molto spettacolare, che negli ultimi anni ha esaltato soprattutto un certo Marcel Hirscher. Ritiratosi ormai l’austriaco, chi potrà essere in gigante il nuovo re di Garmisch? Per rispondere a questa domanda dovremo aspettare ancora qualche ora, ma nel frattempo possiamo andare adesso a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Garmisch.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIGANTE DI GARMISCH

La diretta del gigante di Garmisch avrà inizio con la prima manche alle ore 10.30, mentre la seconda manche è fissata alle ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Garmisch Partenkirchen (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE GARMISCH: FAVORITI E ITALIANI

Presentando la diretta del gigante di Garmisch, dobbiamo dunque ribadire che negli ultimi 40 giorni si è gareggiato in questa specialità solamente ad Adelboden, dove avevamo sognato nella prima manche grazie alle eccellenti prestazioni di Luca De Aliprandini e Giovanni Borsotti – oltre a un buonissimo Riccardo Tonetti – prima di tornare bruscamente alla realtà nella seconda manche. I segnali di ripresa comunque ci sono, speriamo possano venire confermati (con un epilogo migliore) oggi a Garmisch. In copertina però vanno lo sloveno Zan Kranjec e naturalmente i due grandi rivali Henrik Kristoffersen e Alexis Pinturault. Lo sloveno ha vinto proprio in Svizzera e guida la classifica della Coppa di gigante davanti al norvegese e al francese, che dopo il ritiro di Hirscher restano comunque i due principali punti di riferimento. Kristoffersen è campione del Mondo in carica e ha vinto sulla Gran Risa in Alta Badia, Pinturault è globalmente il gigantista senza dubbio con i risultati migliori negli ultimi anni. I possibili protagonisti sono molti, compreso un Ted Ligety che ha mostrato lampi dell’antica grandezza, ma i tre nomi di riferimento sono chiaramente Kranjec, Kristoffersen e Pinturault.



