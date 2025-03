DIRETTA GIGANTE HAFJELL: ODERMATT PUNTA IL BIS!

Ancora in Norvegia per la diretta gigante Hafjell, che rappresenta una delle ultime prove nella Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino maschile: da qui andremo direttamente nella Sun Valley per le finali, come dicevamo si resta in terra norvegese perché settimana scorsa eravamo a Kvitfjell, ma a essere protagoniste erano le gare di velocità in cui è finalmente tornata a brillare la stella di Dominik Paris, capace di vincere discesa e super-G con l’intermezzo di Franjo Von Allmen, uno degli atleti del momento. Lo scorso weekend Marco Odermatt ha vinto la coppetta di super-G; di fatto però ha ottenuto anche la Coppa del Mondo generale, pur non avendo potuto festeggiare.

Diretta gigante Are/ Federica Brignone ha vinto ancora, la Coppa è vicinissima! (CdM sci, oggi 8 marzo 2025)

Spieghiamo: mancano sei gare alla conclusione e Odermatt ha 570 punti di vantaggio su Henrik Kristoffersen. Il norvegese però non disputa le prove di velocità, dunque non avrà a disposizione 600 punti: Odermatt sostanzialmente ha già vinto il quarto globo consecutivo, per averne la certezza deve aspettare la diretta gigante Hafjell nella quale gli basta arrivare tra i primi otto, dunque sembra davvero che il traguardo possa arrivare oggi ma i rivali del fenomenale svizzero proveranno a mettergli i bastoni tra le ruote, e magari sulla Vardsveen splenderà ancora qualche italiano…

Diretta gigante Kranjska Gora/ Henrik Kristoffersen ha vinto, Coppa riaperta! (CdM sci, 1 marzo 2025)

GIGANTE HAFJELL STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE

Dovrete rivolgervi a Rai Sport o Eurosport per assistere alla diretta gigante Hafjell in tv, come sempre la Coppa del Mondo di sci alpino è anche in diretta streaming video grazie a Rai Play o DAZN. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING GIGANTE HAFJELL SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE HAFJELL: COPPETTA DA ASSEGNARE

Se la Coppa del Mondo generale è ormai di Odermatt, per la coppetta di specialità il discorso è diverso avvicinandoci alla diretta gigante Hafjell: è sempre il rossocrociato a comandare la classifica, ma i punti di vantaggio di Odermatt sono 49 su Kristoffersen e 119 su Alexander Steen Olsen. Il più giovane dei due norvegesi appare comunque tagliato fuori, non così Kristoffersen che tra l’altro nell’ultimo fine settimana dedicato alla tecnica ha dominato, ottenendo la doppietta gigante-slalom a Kranjska Gora. È stato un altro graffio da parte di un grande campione, che però ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto, e che ora ci riproverà.

Diretta gigante Sestriere/ Federica Brignone ha vinto ancora, è dominio totale! (CdM sci, 22 febbraio 2025)

Il suo obiettivo ovviamente è quello di arrivare alle finali della Sun Valley con il discorso legato alla coppetta di gigante ancora aperto; naturalmente sarebbe importante per lui ridurre ulteriormente il gap così da avere ancora più chance la prossima settimana, tecnicamente è possibile anche in virtù del fatto che Odermatt ultimamente è stato forse meno brillante del solito, anche se la sua costanza nell’arrivare sul podio rimane invidiabile e sconosciuta praticamente a chiunque altro. Ora, parola al tracciato della Vardsveen dove tra poco prenderà realmente il via la diretta gigante Hafjell.